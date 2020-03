Am Dienstag herrschte sie wieder für einen kurzen Moment, die türkis-grüne Harmonie. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer, beide ÖVP, und der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober verkündeten gemeinsam, wie Österreich gegen die Coronavirus-Epidemie vorgehen will. Der Lehrbetrieb an Universitäten und Fachhochschulen wird eingeschränkt, Außenveranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Teilnehmern werden abgesagt. Das öffentliche Leben, da waren sich die ÖVPler und der Grüne einig, werde sich für die nächsten Monate stark verändern.

Solche trauten Momente sind rarer geworden in den vergangenen Wochen. Die wechselseitige Freude über die noch junge Koalition ist getrübt, vor allem aufseiten des grünen Juniorpartners.

Einfach würde es mit der ÖVP nicht werden, das war den Grünen von Anfang an klar. Sie wussten, mit wem sie sich bei dieser Regierung einlassen. Aber sie wiederholten mantraartig, egal ob während der Koalitionsverhandlungen, beim Bundeskongress der Partei im Jänner in Salzburg, als der Pakt von den Delegierten durchgewinkt wurde, oder bei den kleineren Erschütterungen, die es bislang gab: Wenn wir nicht mitregieren, dann tut es die FPÖ – und nichts wäre schlimmer als das.

Aber angesichts der Flüchtlingstragödie an der türkisch-griechischen Grenze steht diese grüne Losung nun auf der Probe. Es stellt sich die Frage: Verrät die Partei gerade ihre eigenen Werte?

Unsere Grenzen sind dicht, sagt Sebastian Kurz. Sein Innenminister Karl Nehammer sekundiert und spricht davon, dass Flüchtlinge angehalten werden, sollten sie versuchen einzureisen. Und Werner Kogler, der grüne Vizekanzler, der davon sprach, Frauen und Kinder aus Lesbos nach Österreich zu holen, der wurde vom Regierungspartner gedemütigt: Er habe nur seine Privatmeinung kundgetan.

Früher, als Oppositionskraft, da waren die österreichischen Grünen der politische Arm der sogenannten Willkommenskultur. Im Jahr 2015 standen Funktionäre und Abgeordnete an Bahnhöfen und versorgten die ankommenden Flüchtlinge. Auch dann noch, als keine TV-Kameras mehr dabei waren.

Heute, als Regierungspartei, müssen sie bereits als Erfolg verbuchen, wenn drei Millionen Euro für die humanitäre Hilfe in der Region Idlib beschlossen werden. Allein: Hilfe vor Ort, die sei notwendig und werde auch sehr viel kosten, das sagte im Jahr 2018 kein Grüner, sondern Heinz-Christian Strache als FPÖ-Vizekanzler.

Macht es in der Asylpolitik also wirklich einen Unterschied, ob die FPÖ oder die Grünen mit der Volkspartei von Sebastian Kurz regieren?

Ein FPÖ-Innenminister hätte vermutlich längst rhetorisch aufgerüstet, von Invasoren und Völkerwanderung gesprochen und eine Grenzschutzübung veranstaltet. Aber sonst? Selbst Herbert Kickl, der FPÖ-Scharfmacher, musste weit ausholen, um auf die derzeitigen Ankündigungen der Bundesregierung noch eins draufzusetzen. Er forderte einen Waffeneinsatz an Österreichs Grenze und ein Aussetzen des Asylrechts.

Zu martialischen Sprüchen werden sich grüne Minister natürlich nicht verleiten lassen, auch nicht zu xenophoben Wortmeldungen. Ebenso wenig werden sie, wir ihre FPÖ-Vorgänger, Erstaufnahmezentren in Ausreisezentren umbenennen. Trotzdem kündigte das Justizministerium gerade erst Verträge mit NGOs wie der Volkshilfe und der Diakonie. Asylwerber sollen künftig ihre Rechtsberatung nicht mehr von ihnen, sondern von einer staatlichen Organisation erhalten. Das war zwar keine Entscheidung der Grünen, doch sie mussten umsetzen, was beschlossen wurde.