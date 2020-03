Twitter ist ein Erregungsschaumbad, in dem jeder Schaumschläger seinen Resonanzraum findet. Aus der Kritik an den Mächtigen ist eine Art Pornografie der Fehltritte geworden. Der Politiker wird in seiner vermeintlichen Frevelhaftigkeit entblößt und ausgestellt. Friedrich Merz zum Beispiel. Der Anwärter auf den CDU-Vorsitz hat sich die Obsession der linken Twitter-Gemeinde hart erarbeitet und kann sicher sein, dass ihm nichts verziehen wird. Jüngster Beleg: der Auftritt von Prosecco-Flaschen bei einem heute-journal-Interview.

Ulf Poschardt ist Chefredakteur der Welt-Gruppe. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Anja Reschke, der Moderatorin der ARD-Sendung "Panorama". © Lengemann/​Welt

Merz sagte in dem Gespräch allerlei Bemerkenswertes: dass unbegleitete und kranke Kinder aufgenommen werden sollten und den anderen Menschen an der griechisch-türkischen Grenze geholfen werden müsse. Das aber interessiert den moral-pornografischen Blick nicht: Dessen Fetisch ist der Frevel, und der materialisierte sich in ein paar Holzkisten mit Prosecco-Flaschen im Bildhintergrund. Die Erregung darüber kannte kaum Grenzen. Wie immer außer sich vor Anstand und Mitmenschlichkeitsverwaltung, befand ein Politiker der Grünen: "Diese Flaschen schreien: Sollen sie in Lesbos doch Kuchen essen. – Diese neolibertäre Kälte und Arroganz eines Friedrich Merz kotzt mich an."

Auch der sich @plaetzchen nennende Senior-Product-Manager eines nicht eben antikapitalistischen Unternehmens wie eBay sah seine Chance gekommen, Bonuspunkte bei den aufrechten Kämpfern für das Wahre und Gute zu sammeln. Für die Wahrheit interessierte er sich ebenso wenig wie Dutzende andere Erregungsgierige. Die Aufzeichnung des Interviews hatte bei einer Benefizveranstaltung des Kinderhilfswerks in einem Vereinsheim in Berlin stattgefunden. Und dort hatten sie ein paar Fläschchen auf dem Kaminsims stehen. Das kommunizierte Merz’ Sprecher danach. Man kann ihm aber den Vorwurf nicht ersparen, dass jeder Profi eine solche Kulisse vermieden hätte. Das ist das kleine PR-Einmaleins.

Leuten wie Merz, dem wohlhabenden, angenehm wirtschaftsliberalen Merz, wird weniger schnell vergeben als den Erschießungsfantasten der Linkspartei. All die Antifaschisten und Moraldarsteller aber, die mit Prosecco westliche Dekadenz und "neolibertären Finanzkapitalismus, der überhaupt dieses arktiskalte politische Klima schuf", identifizieren, spielen das Spiel der AfD: Es geht darum, die Würde der politischen Repräsentanten abseits des eigenen Randes zu zerstören. An ihrer Seite die wohlhabenden, gebückten Trittbrettfahrer, die sich wider besseres Wissen in die Schar der Ankläger einreihen. Da waren auch Leute dabei, die sonst einen Prosecco ignorieren, weil eine Flasche Moët im Kühlschrank liegt. Na denn Prost, ihr Moralisten!