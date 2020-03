Eines der Opfer heißt Suria. Das kleine Orang-Utan-Mädchen wurde nur drei Jahre alt. Es starb in der Silvesternacht bei dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo. Fünf Stunden lang kämpften Feuerwehrleute gegen die Flammen, bis um halb sechs am Morgen. Doch Suria konnten sie nicht retten. Auch ihre Eltern Bunja und Lea starben und 47 weitere Tiere. Nur zwei Schimpansen überlebten. Der Auslöser des Feuers im Affenhaus war – nach derzeitigem Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft – eine sogenannte Himmelslaterne. Manche sagen auch "Glückslaterne".

Es handelt sich dabei um Lampions, die nach unten offen sind und wie ein kleiner Heißluftballon emporsteigen. Solche schönen, aber hochgefährlichen Flugkörper dürfen in Deutschland frei verkauft werden – obwohl es verboten ist, sie zu benutzen. Diese eigentümliche Rechtslage soll sich ändern, dafür sammelt Raoul Roßmann Unterschriften. Der 34-Jährige ist Geschäftsführer für Einkauf und Marketing der Drogeriemarktkette Rossmann (und Sohn des Gründers). Mit einer Petition will er erreichen, dass nicht nur die Verwendung, sondern auch der Verkauf der gefährlichen Fluglaternen verboten wird.

Doch die Petition berührt eine noch viel weitergehende Frage: Sollten Internetfirmen wie Amazon für die Produkte haften, die andere über ihren Marktplatz verkaufen? Denn dort werden die Himmelslaternen vorwiegend angeboten. Roßmann beklagt, dass es "zwei Welten" gebe. "Der stationäre Handel ist haftbar für problematische Produkte und wird streng kontrolliert, online dagegen versagt die Kontrolle." Es herrsche ein Ungleichgewicht, das korrigiert werden müsse. Das Thema treibe ihn seit Langem um.

Schon im Jahr 2009 gab es einen schlimmen Unfall mit einer Himmelslaterne. Damals landete sie auf einem Hausdach in Siegen und setzte das Gebäude in Brand. Ein neunjähriger Junge kam bei dem Feuer um. Danach untersagten alle Bundesländer die Verwendung solcher brennenden Flugkörper. Die Herstellung und der Verkauf blieben zwar erlaubt, aber seither sind die Himmelslaternen weitgehend aus den Geschäften verschwunden.

Vor allem über das Internet werden sie jedoch weiterhin angeboten. Wer auf Google nach "Himmelslaternen" sucht, bekommt an erster Stelle mehrere Verkaufsinserate angezeigt. Etwa unter der Überschrift: "Schöne 10 stück fliegende chinesische Laternen" – für sieben Euro plus Versandkosten. Ein Hinweis darauf, dass ihre Benutzung in Deutschland verboten ist, erscheint nicht. Stattdessen bietet Google als Dienstleistung an: "Ähnliche Produkte von mehr als 50 Anbietern vergleichen". Auch bei Amazon lassen sich mit wenigen Klicks solche Verkaufsangebote finden, ebenfalls ohne Hinweis auf das Verbot, diese Laternen in Deutschland zu benutzen.

Über das Internet kauften auch die Frauen, die mutmaßlich für den Brand im Krefelder Zoo verantwortlich sind, fünf Himmelslaternen. Eine davon landete offenbar auf dem Dach des Affenhauses. Eine 60-jährige Frau und ihre beiden erwachsenen Töchter hatten sich noch am Neujahrstag bei der Polizei gemeldet. Ihnen tue unendlich leid, was passiert sei, erklärten sie. Mit diesen Folgen hätten sie nicht gerechnet, eine Warnung, dass der Gebrauch dieser Lampions verboten sei, hätten sie nicht erhalten. Ihnen droht nun eine Verurteilung wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Höchststrafe dafür beträgt fünf Jahre Haft.