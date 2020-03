Die Bestürzung über den Syrienkrieg hat ein Ventil gefunden in einer fasslichen Forderung: Deutschland soll Kinder aus den Lagern auf den griechischen Inseln retten – wenigstens einige.

So richtig das sein mag, so unverhältnismäßig bleibt es doch angesichts der Lage in Idlib, wo sich eine der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit vollzieht. Und wo die eigentlichen Ursachen der derzeitigen Flüchtlingskrise liegen. Vier Millionen Menschen sitzen in der Region in der Falle. Wie wäre ihnen am besten geholfen?

Für den Moment ist es ruhig in Idlib. Nach der Eskalation der letzten Wochen haben sich Russland und die Türkei vergangenen Donnerstag in Moskau auf eine Waffenruhe geeinigt. Sogar von gemeinsamen Militärpatrouillen auf einer strategisch wichtigen Hauptstraße ist die Rede. Doch das Abkommen wird den Menschen in Idlib wohl kaum mehr als eine kurze Verschnaufpause verschaffen. Die nächste Runde des Krieges kommt bestimmt: Trotz der Abmachung von Moskau eroberten syrische Truppen in den vergangenen Tagen einzelne Dörfer zurück. Die türkische Armee bringt bereits wieder Panzer und Soldaten an der Grenze in Stellung. Dazwischen: die Zivilisten.

Was mit ihnen werden soll – mehr als eine Million wurden seit Dezember vertrieben –, wird in der Vereinbarung von Moskau nicht erwähnt. Den offiziellen Text gab es nicht einmal auf Arabisch. Was bereits die Wette offenbart, auf der die Siegermächte ihre Kriegsführung aufgebaut haben: dass sich um die Syrer jemand anders kümmern wird.

Für Journalisten ist Idlib derzeit kaum zugänglich. Man kann sich ein Bild der Lage machen, wenn man mit Mitarbeitern von Hilfsorganisationen spricht oder mit Menschen, die dort eingeschlossen sind. Mohammed Barakat, 34, ist einer der Vertriebenen, die an die türkische Grenze geflohen sind. Er schickt Fotos über WhatsApp: In der hügeligen Landschaft stehen Zelte, so weit das Auge reicht, bis dicht an die graue Grenzmauer. "Ich weiß nicht, wie sie überleben sollen", sagt Barakat über diejenigen, die in den Zelten ausharren. Er schätze sich glücklich, sagt er, habe er doch ein festes Dach über dem Kopf.

In der Falle © ZEIT-Grafik

Barakat lebte mit Frau und zwei Kindern bis zuletzt in seinem Heimatort westlich von Aleppo. Doch er sorgte vor: "Wir mussten ja befürchten, dass das Regime irgendwann angreifen würde", sagt er, also kaufte die Familie schon vor drei Jahren eine Wohnung in Haram, einem der letzten Dörfer vor der türkischen Grenze. "Wir dachten, hier würden sie nicht bombardieren." Jetzt drängen sie sich in der Wohnung mit 20 Verwandten.

Die Katastrophe von Idlib war vorhersehbar. Der Syrienkrieg ist ein Vertreibungskrieg. Syriens Machthaber Baschar al-Assad will das Land zurückerobern – nicht unbedingt das Volk. Seine Armee zerstört mithilfe von Russland und dem Iran ganze Städte und schlägt Bewohner in die Flucht. Wer das Land nicht verlassen konnte oder wollte, zog in die Rebellengebiete. Idlib, das letzte dieser Gebiete, ist zur Sackgasse geworden.

Der Nachbar Türkei hatte im Syrienkrieg früh Partei für die Rebellen ergriffen und bot zunächst jenen Schutz, die Assad vertrieb: Mehr als drei Millionen Flüchtlinge nahm die Türkei auf. Nachdem die Stimmung sich gegen die Flüchtlinge wendete, riegelte die Türkei die Grenze ab. Auch weil man nun Geister fürchtete, die man selbst gerufen hatte: Idlibs Rebellen werden heute von Dschihadisten dominiert. Gegen Assad hatte die Türkei sie den säkularen Rebellen vorgezogen. Ankara kann es sich auch darum nicht leisten, dass dessen Kräfte Idlib überrennen. Die Türkei schlug Ende Februar erstmals mit eigenen Truppen zurück.