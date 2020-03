DIE ZEIT: Sie haben eine monumentale Biografie von Karl Kraus verfasst. Wie tritt man aus dem Schatten eines Mannes, der sich jede Lebensbeschreibung verbeten hat? Im September 1928 hielt Kraus einen Vortrag mit dem Titel Rechenschaftsbericht, der in der Aussage gipfelte: "Und ich behalte mir vor, meinen Nachruf ihnen selbst zu halten ... Er wird, testamentarisch vorbereitet, lauten: Kusch!"

Jens Malte Fischer: Davon habe ich mich nicht einschüchtern lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, hier nicht gemeint zu sein. Es passt zu Kraus, dass er allen Nachstellungen eine Absage erteilte.

ZEIT: Kraus war ja eine sehr strenge Persönlichkeit, was seinen Umgang mit der Öffentlichkeit betrifft. Ist er im Alter unnahbarer geworden?

Fischer: Die Unnahbarkeit, oder was man dafür halten könnte, resultierte aus seiner Verzweiflung über die mangelnde Einsicht seiner Zeitgenossen, bis hin zu seinen Freunden, in das, was er geglaubt hat vertreten zu müssen. Das hat ihn in seinen letzten Lebensjahren enorm vereinsamen lassen. Er wurde in dem Sinne unnahbarer, dass er misstrauischer wurde.

ZEIT: Kraus hatte keine hohe Meinung von seiner Leserschaft.

Fischer: Das stimmt so nur für die späteren Jahre. Lange Zeit war er gegenüber seinen Lesern durchaus positiv eingestellt, aber das nahm dann ab. Es haben sich ja auch in seinen späten Jahren die Hörer seiner Vorträge von ihm abgewandt. Die Auflage der Fackel ging in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre stark zurück. Das hing auch mit seiner rigiden Haltung gegenüber der Sozialdemokratie zusammen, in die er nach dem Ersten Weltkrieg noch sehr große Hoffnungen gesetzt hatte. Als er merken musste, dass auch die Sozialdemokraten politische Rücksichten nahmen, er hat das einmal "politisches Paktiererpack" genannt, da wandte er sich immer stärker ab.

ZEIT: Kraus behauptete, der einzelne Anhänger sei ihm unerträglich, er duldete sie nur in ihrer Gesamtheit.

© Isolde Ohlbaum/​laif

Jens-Malte Fischer war Professor für Theaterwissenschaft an der Uni München.

Fischer: Jaja: "Aber ihr wart mir doch wehrlos im Saal." Das ist eine gewisse Kontradiktion in ihm. Der Mensch in der Masse war ihm unheimlich, aber er genoss die Wirkung auf seine Anhänger bei seinen Vorlesungen.

ZEIT: Sein glühender, dann später zunehmend kritischer Anhänger Elias Canetti schrieb, Kraus habe eine "Hetzmasse aus Intellektuellen" gebildet.

Fischer: Dieses Phänomen hat Canetti immer stärker gestört. Er fand, dass Kraus sein Publikum durchaus auch virtuos manipulierte.

ZEIT: Seiner Leserschaft mutete Kraus viel zu. Er folgte ja vielen Fahnen. Er trauerte um den ermordeten Thronfolger Franz Ferdinand. Wenige Jahre später verfasste er einen Wahlaufruf für die Sozialdemokraten. Wieder ein paar Jahre später weinte er dem von den Nazis gemeuchelten Kanzlerdiktator Engelbert Dollfuß nach. Zwischendurch schrieb er Pamphlete gegen die Psychoanalyse und verlangte von seinen Lesern, dass sie all seine Widersprüche bedingungslos nachvollziehen.

Fischer: Er empfand das nicht als Widersprüche und Zumutung. Sicher haben ihn Freunde darauf hingewiesen, dass dies ein wenig viel verlangt sei. Von uns aus gesehen gab es viele Wendungen, die ihm aber durchaus konsequent erschienen. Er war ja ein Mensch, der sehr ungern zugegeben hat, dass er sich geirrt hat.

ZEIT: Hat er das denn jemals?

Fischer: Es gibt diese wunderbaren vorletzten Worte von ihm. Seine Freundin Helene Kann wacht an seinem Sterbebett, der Hausarzt verlässt das Zimmer, und Kraus, bei halbem Bewusstsein, mäkelt an ihm herum. Da sagt Helene Kann: "Aber Karl, dem tust du auch Unrecht." Da richtet sich Kraus auf und fragt mit kraftvoller Stimme: "Wem habe ich je Unrecht getan?" Das ist typisch für ihn. Er empfand ja, dass all die Wendungen ihm aufgezwungen worden waren.

ZEIT: Von wem?

Fischer: Er meinte, dass die politischen, sozialen und kulturellen Ereignisse von ihm abverlangten, sich immer wieder neu zu orientieren. Ich glaube das war seine Sicht, auch wenn er es so nicht formulierte.

ZEIT: Wo aber stand er selbst?

Fischer: Bis 1914 war er ein eher Konservativer. Auch in seinen politischen Ansichten – soweit man davon sprechen kann. Das Entscheidende ist, zu verstehen, dass Kraus in seinem tiefsten Innersten ein völlig unpolitischer Mensch war, der sich aber permanent zum Politischen geäußert hat.

ZEIT: Inwieweit?

Fischer: Er hat politische Entwicklungen und Parteipolitik am Maßstab seiner rigiden Moral und Humanität gemessen.

ZEIT: Letztlich war er eine Ein-Mann-Partei.

Fischer: Er hat bis zum Tode nicht eingesehen, dass man auch als Politiker mit den besten Absichten um eines höheren Zieles willen gelegentlich Kompromisse machen oder Koalitionen eingehen muss.

ZEIT: Vielleicht kann man sogar so weit gehen und Kraus als Religionsgründer bezeichnen, der Hohepriester seiner selbst und Prophet in einer Person war.

Fischer: Auf eine Umfrage der Innsbrucker Kulturzeitschrift Der Brenner antwortete der Dichter Georg Trakl, Kraus sei der "weiße Hohepriester der Wahrheit", die "kristallne Stimme, in der Gottes eisiger Odem wohnt" und schließlich ein "zürnender Magier, dem unter schwarzem Mantel der blaue Panzer des Kriegers klirrt".