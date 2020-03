Zuerst ist da das Gefühl, irgendwo im Nirgendwo gelandet zu sein an diesem regnerischen Berliner Samstagabend. Abseits des hippen Mitte-Getümmels mit seinen Cafés und Bars, in einer Wohngegend in Weißensee, findet sich auf einem Hinterhof das Studioboerne45. Hier also treffen sich viele Musiker aus der lebendigen Improvisationsszene der Stadt. Hier nehmen sie auf oder geben ein Konzert.

Ein weiter Raum, helles Parkett, drei schwarz glänzende Konzertflügel. In ihrem Innern liegt allerlei Material: Da gibt es Qigong-Kugeln aus Metall und Stein, Tücher, Tonabnehmer, Stabmagnete, Bambusstäbe, Blumenbinder, Angelschnur, das bei Roadies so beliebte Gaffer-Tape und Malerkrepp. An die 30 Zuschauer sind da, sie setzen sich vor und zwischen die Instrumente. Wer keinen Stuhl mehr findet, hockt sich auf den Boden oder lehnt sich an die Wand.

Gleich beginnt Accretion – For 3 Pianos and a Pianist, ein Solokonzert von Magda Mayas. "Accretion" steht für Zuwachs und Klangerweiterung. Auftritt der Pianistin: eine zierliche Gestalt, weißes, weites Hemd, schwarze Hose, barfuß. Tief beugt sie sich in einen der Flügel hinein, schlägt mit einer Hand einzelne Tasten an, präpariert mit der anderen das Innere des Instruments. Einige Saiten bekommen E-Bows, die ein Magnetfeld erzeugen; batteriebetriebene Aufsätze, wie sie zur Klangmanipulation von Gitarren verwendet werden. Es erklingt ein Zen-artiger, sehr ruhiger Ton, der sich fächerförmig im Raum ausbreitet. Mit Kolophonium bestrichene Bambusstäbe, die zwischen den Saiten stecken, modulieren ihn. Es ist eine ätherische Musik, die Konzentration erfordert, von der Musikerin wie vom Publikum: minimale Bewegungen, die Energie verströmen.

Nun kommen die anderen Flügel ins Spiel. Mayas flicht bis zu vier Meter lange Angelschnüre aus Nylon zwischen die Saiten und erzeugt durch wechselweises Ziehen geigenähnliche Töne. Auf dem Boden liegend, schiebt sie sich rückwärts vom ersten Flügel zum zweiten, die Schnüre bewegend. Später wiederholt sie den Vorgang gestisch, den nun nicht mehr ertönenden Klang als eben gehört in Erinnerung rufend. Das anschließende, langsam kratzende Geräusch des sich entrollenden Malerkrepps, mit dem sie den zweiten und dritten Flügel verbindet, wird ebenso zum Teil der Musik wie der metallische Ton des über die Saiten gezogenen Rakels – eines Schabers von der Art, wie ihn Gerhard Richter zum Malen verwendet.

Hier geht es um Variationen und Vibrationen, performativ und poetisch. Accretion widmet sich der Bewegung und dem Übergang unter Einbeziehung des Raumes. Die Pianistin hat das Stück mit dem britischen Tänzer und Choreografen Toby Kassell erarbeitet. Er ist an der Göteborger Oper tätig; sie schrieb in Göteborg ihre Doktorarbeit über Räumlichkeit, Klangfarbe und Techniken der Improvisation.

Magda Mayas, geboren 1979, entstammt einer Familie klassischer Musiker. Die Mutter spielt Bratsche im Symphonieorchester, der Vater lehrt Geige. Als Kind in Münster ging sie oft in Konzerte, lernte Violine, dann Klavier. "Ich bin in der Klassik verwurzelt", erzählt sie im Gespräch. Als ihr älterer Bruder begann, Gitarre zu spielen, hörte sie zum ersten Mal Jazz. "Ich hatte vorher nicht gewusst, dass es so etwas wie Improvisation gibt, Musik ohne Noten. Mein Bruder spielte mir verschiedene Sachen vor. Gegenüber der Schule gab es einen kleinen Plattenladen. Dort habe ich mir dann auch sehr viel angehört. Nicht gezielt, eher in alle Richtungen. Bei den Pianisten Lennie Tristano und Alexander von Schlippenbach blieb ich schließlich hängen. Dann sah ich Cecil Taylor in einem Konzert. Dieses Energetische, die eigene Musik und auch Jazz – das war es, was ich machen wollte."

Der Flügel hat sie immer fasziniert. Was für ein Klangvolumen, welche Geschichte! Vom Inbegriff der europäischen Klassik bis zum Jazz von Duke Ellington oder Keith Jarrett.

Und sie spannt nun Angelschnüre. "Die Möglichkeiten des Klaviers zu entdecken ist ein Prozess. Es gibt dafür ja keine Tradition oder Schule", sagt sie. "Dabei mache ich nichts, was für das Instrument schädlich wäre." Das hat sie sich von Steinway schriftlich geben lassen.

Im Jahr 1999 kam Magda Mayas als Zwanzigjährige nach Berlin, um Jazz zu studieren. Sie tauchte in die Szene improvisierender Musiker ein, die sich Mitte der Neunzigerjahre in den nach dem Mauerfall neu entstandenen Freiräumen im Osten Berlins gebildet hatte, in besetzten Häusern und Ladenlokalen: die Berliner Reduktionisten. Ihnen ging es um Materialverminderung, das Ausloten von Klangereignissen, um Konzentration und Stille als Teil der Musik und insgesamt um eine neue Klangästhetik. Dazu kamen kollektive, nicht hierarchisch organisierte Arbeitsweisen und Alltagsmaterialien zur Präparation und Produktion von Klängen. Bis dahin war Berlin ein Zentrum des Free Jazz gewesen, oft ironisch, provozierend, sich abgrenzend, dominant männlich. Dem setzte die neue Bewegung eine ganz andere Lebenseinstellung entgegen: leise statt laut, Detox statt Besäufnis.