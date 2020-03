Derzeit gibt es mindestens 19 Impfstoff-Projekte von Firmen und Forschungsinstituten in den USA, Frankreich, China und Deutschland. Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations fördert die Entwicklung an der Universität Oxford und bei dem deutschen Unternehmen CureVac sowie den amerikanischen Firmen Moderna, Novavax und Inovio. Doch vor Ende dieses Jahres wird vermutlich keine Impfung gegen Sars-CoV-2 bereitstehen. Bis eine neue Vakzine tatsächlich eingesetzt werden kann, müssen Wissenschaftler klären, welche Eiweißbestandteile des Virus eine Immunreaktion hervorrufen und welche Substanzen zur Verstärkung der Immunisierung benutzt werden können. Impfstoff-Kandidaten werden zunächst in Tierversuchen und danach an Freiwilligen geprüft – zuerst auf Nebenwirkungen, danach auf die immunisierende Wirkung. Anschließend muss die Vakzine in großen Mengen produziert werden. Im Moment könnte das US-Unternehmen Moderna die Nase vorn haben: Es hat bereits seinen Impfstoff an das National Institute for Allergies and Infectious Diseases (Niaid) geliefert. Schon im April soll dort eine Studie an freiwilligen Probanden beginnen. Vor Jahresende sind jedoch auch vom Niaid keine Ergebnisse zu erwarten.