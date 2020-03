Vielleicht kann man nur auf einer Insel so unbeirrt seinen Weg gehen. Und vielleicht muss diese Insel Ibiza sein, um ein Album wie Reverence aufzunehmen, das musikalisch genau auf halbem Weg zwischen Europa und Afrika liegt. Der Jazz, dieses nervöse Großstadtgewächs, gedeiht hier zwischen Zitronenbäumen, Mandarinen, Orangen, Feigen, Kakis und Granatäpfeln. In Muriel Grossmanns Garten leben Hühner, Kaninchen und Meerschweinchen, und vom Dach aus, sagt sie, sieht man das Meer.

Dennoch ist es erstaunlich. Ibiza, hat der mit ihr befreundete Joachim Kühn einmal gesagt, sei "die absolute Anti-Jazz-Insel". Vor ihm sei kein anderer Jazzmusiker zum Leben dorthin gegangen, genau das habe ihn gereizt. Die Stadt, das Urbane, Schnelle brauche er nicht, um zu spielen, er habe den Jazz ja in sich. Kühn, der Pianist, ist einer der Großen; er kann sich die Abgeschiedenheit leisten. Muriel Grossmann, die 2004 auf die Balearen zog, ist noch immer wenig bekannt. Den Jazz hat aber auch sie in sich, und zwar schon lange.

Seit 2007 nimmt die Saxofonistin in ihrem Inselparadies Alben auf. Das kürzlich veröffentlichte Reverence ist bereits ihr elftes, und seit Nummer zehn, Golden Rule, einer Hommage an John Coltrane, beginnt sich auch auf dem Festland herumzusprechen, dass Joachim Kühn nicht der einzige Grund ist, Ibiza auf der Weltkarte des Jazz einzuzeichnen. Auf der Plattform allmusic.com wurde sie in den höchsten Tönen gelobt, das Magazin UK Vibe("Astral Travelling Since 1993") erkor Golden Rule zum Album des Jahres 2018, und bei den jährlichen Awards des britischen DJs Gilles Peterson belegte die Platte jüngst den vierten Platz.

Es ist, als habe die wachsende internationale Gemeinde, die seit einiger Zeit den spirituellen Jazz der Sechziger- und Siebzigerjahre neu belebt, eine Seelenverwandte entdeckt, die fernab des kontinentalen Konzertbetriebs beharrlich und mit einem ganz eigenen Ton in einsame Höhen getrieben hat, wonach man selbst sucht – und das lange bevor Musiker wie Kamasi Washington oder Matthew Halsall das Genre wieder populär gemacht haben. Verspätet findet Muriel Grossmann nun Gehör, als Teil eines Revivals, dessen heimliche Pionierin sie ist.

Wie erklärt sie sich, dass der afrikanisch, fernöstlich und arabisch inspirierte spirituelle Jazz zurzeit so großen Anklang findet?

Vielleicht, sagt sie, seien es die hypnotische Rhythmik und die hymnischen Melodien. Vor allem aber handle diese Musik "von der Sehnsucht nach Harmonie, Respekt und Frieden, nach den Dingen, die uns zu Menschen machen".

Die Platten von John und Alice Coltrane, von Pharoah Sanders und McCoy Tyner begleiten sie seit vielen Jahren. Um 2010 herum schrieb sie in deren Geist das Stück Peaceful River, und von da an habe sie geradezu fieberhaft komponiert. Auch das auf Reverence veröffentlichte Material notierte sie schon damals – wissend, dass sie noch ein Stück des Weges vor sich habe, bis all das, was sie zu Papier gebracht hat, eingespielt sein würde.

Grossmann, das merkt man ihren Aufnahmen an, ist eine passionierte Hörerin. "Oft läuft eine Platte, ein Künstler bei mir auf Wiederholung, manchmal ein ganzes Jahr lang." Gerade sei es Illinois Jacquet – tief im Blues verhaftet und nicht gerade ein Vorreiter des spiritual jazz. Doch Muriel Grossmann ist, auch wenn ihre love supreme den Coltranes und ihren Erben gilt, in der ganzen Jazzgeschichte zu Hause. Um auf Ibiza von der Musik leben zu können, tritt sie in Hotels auf und spielt auf lokalen Festivals traditionellen Jazz in wechselnden Formationen. Tradition und Avantgarde empfindet sie nicht als Gegensätze: "Ich glaube nicht an das ganz Neue", sagt sie. Alles Neue gehe aus dem Alten hervor, alles wächst. "Auch was beim ersten Hören vollkommen neuartig erscheinen mag, wie die Musik Ornette Colemans, wurzelt in der Geschichte."

Muriel Grossmann wurde 1971 in Paris geboren und wuchs in Wien auf. Sie studierte Tiermedizin, doch die Musik forderte bald ihre ganze Hingabe; eine Zeit lang lebte sie in Barcelona, bevor sie nach Ibiza übersiedelte. Ebenso europäisch ist ihre auf Reverence zum Quintett angewachsene Band – an der Gitarre Radomir Milojkovic, Belgrad, am Schlagzeug Uros Stamenkovic, ebenfalls aus Belgrad, am Kontrabass Gina Schwarz, Wien, und, erstmals dabei und seiner Hammond B3 die schillerndsten Klänge entlockend, der Spanier Llorenç Barceló.

Die titelgebende Ehrerbietung gilt den amerikanischen Vorbildern ebenso wie den afrikanischen Ursprüngen. Changierende Polyrhythmen durchziehen den fein gemusterten Groove-Teppich, den Radomir Milojkovic mit seiner flimmernden Gitarre und Muriel Grossmann mit ihren hellen, weite Bögen schlagenden Improvisationen auf dem Tenor- und Sopransaxofon zum Schweben bringen. Unterstützt wird das Quintett von so einer Art Hintergrund-Ensemble, das Grossmann ihr "drone orchestra" nennt. Afrikanische Instrumente wie die lautenartige Ngoni aus Mali, wie Kalimba (Daumenklavier), Balafon (dem Xylofon ähnlich) oder marokkanische Krakebs, metallene Kastagnetten, schwingen und swingen darin mit und gegen den Takt. In Summe ergibt das keine afrikanische Musik, aber eine grenzüberschreitende panafropäische Vision, vorgetragen im Vokabular des amerikanischen Jazz.