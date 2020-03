Die Androidin Olympia in kniehohen Plateaustiefeln zum weißen Lackrock, die innig liebende Antonia im strengen blauen Rock, die Kurtisane Giulietta und die Sängerin Stella – und immer dieselbe Sängerin: Nicole Chevalier. Wie aus einem Wachtraum war man zuletzt in Brüssel aus der Oper getaumelt, mit ihrer Stimme im Kopf, die diese fellineske Aufführung von Hoffmanns Erzählungen durchleuchtet hatte, in vier Rollen, hell und fokussiert, immer neue Identitäten suchend, Projektionen erfüllend, grundverschiedene Körpersprachen nahtlos ins Vokale führend.

Nun stürzt diese Sängerin aus dem Dauerregen eines Berliner Februartags in das Balkanbistro am Weinbergpark, wo wir verabredet sind, und müsste schwer genervt sein. Ihr Flugzeug aus Wien hatte Verspätung, ihr siebenjähriger Sohn muss noch länger auf sie warten, und im Lokal kann man wegen scheppernder Bouzoukimusik kaum sein eigenes Wort verstehen. Sie aber lacht bloß. Ganz hinten steht ein Tisch, groß genug für sechs Leute. Und damit, wie sich herausstellen wird, gerade groß genug für Nicole Chevalier, die gern mit den Händen redet.

Nicht erst seit ihrer Elettra in Mozarts Idomeneo bei den Salzburger Festspielen im vergangenen Sommer zählt sie zu den derzeit spannendsten Opernsängerinnen. Wobei ihr keinerlei Musentempelsamt oder Divenglanz anhaftet. "Es ist nicht mehr so wie bei Maria Callas", meint Chevalier, rasch zum Wesentlichen kommend. "Was ist eine Bühne, was bedeutet Theater? Wie kommunizieren wir als Darsteller? Ich kaufe eine Karte und gehe in die Oper – was bedeutet das eigentlich?"

Chevalier stellt sich solche Fragen spätestens seit der außergewöhnlichen Traviata in Hannover, vor neun Jahren, als der Regisseur Benedikt von Peter die Hauptfigur mutterseelenallein auf die Bühne schickte. Das ganze Liebesdrama als Imagination einer Einsamen, mit dem Orchester auf der Bühne als Resonanzkörper der Seele. Das konnte nur mit einer Darstellerin gelingen, zu der Chevalier, wie sie gern bekennt, erst in den Proben wurde. "Wir haben in riesigen Räumen in einem Industriegebiet geprobt, alles war viel größer als ich, da konnte ich diese Einsamkeit gut spüren." Mit ausfahrenden Gesten malt sie die Situation so auf den Tisch, dass sie beinahe die Gläser mit Latte macchiato und das Aufnahmegerät herunterfegt.

"Benedikt hat insistiert. ›Du verschließt dich. Warum? Mach das nicht.‹ – ›Sorry, das geht mir ein bisschen zu nah.‹ – ›Nein, es muss genauso sein.‹" So intensiv, sagt sie, müsse es nicht immer zugehen. "Aber ich habe mich dabei selbst kennengelernt." So offen, wie sie das erzählt, ist sie auch, mit schmalem, energischem Gesicht, viel zu lebendig, um vorsichtig zu sein, sehr identisch mit sich selbst und keineswegs die multiple Persönlichkeit, die sie in Hoffmanns Erzählungen verkörpert. Zum ersten Mal tat sie das unter der Regie von Barrie Kosky. Nach ihrem tollkühnen Alleingang als Violetta hatte er sie ins Ensemble der Komischen Oper geholt. Für ihre vier Rollen in Offenbachs Oper wurde Chevalier 2016 mit dem "Faust" ausgezeichnet.

An der Wiege in Chicago wurde ihr all das nicht gesungen, obwohl ihr Urgroßvater väterlicherseits Maurice Chevalier war, französische Chansonlegende und Filmschauspieler in Hollywood. Nicoles Stiefvater war indessen Chirurg, ihre Mutter Krankenschwester – Letzteres nicht ganz freiwillig. "Sie hatte sich immer gewünscht, Pianistin zu werden, die Eltern verboten ihr das. Also entschied sie sich für Medizin. Aber wenn sie aus dem Krankenhaus nach Hause kam, spielte sie sofort Klavier. Chopin, Bartók, Beethoven, Mozart ..." Die Gymnasiastin Nicole sang in einem Chor und nahm ein paar Gesangsstunden, "vielleicht fünf, ich wollte gern ein Solo im Messias singen". Beruflich entschied sie sich für ein Medizinstudium.

An der Northwestern University wurde aber auch Musik gelehrt. Als man da für eine Studentenproduktion von Puccinis Gianni Schicchi eine Lauretta suchte, "bin ich so spontan reingegangen und habe gesagt, ich würde gern vorsingen. Ich habe die Rolle bekommen! Aber die fanden raus, dass ich gar kein Musikstudent war." Sie machte die Aufnahmeprüfung und bestand. Ihre Mutter fiel aus allen Wolken. "›Nicole, was tust du? Medizin oder Musik, du musst dich entscheiden!‹ – ›Ich treffe die Entscheidung später. Mama, ich möchte nur ein bisschen Musik machen!‹" Chevalier erzählt gern in Dialogen, in Szenen, dann wird es wieder eng auf dem großen Tisch, während vorn die Bouzoukis lärmen.