Die Ozeane sind voller Plastik. Mehr als hundert Millionen Tonnen sollen es sein, und jede Minute kommt eine Lkw-Ladung hinzu. Vor sieben Jahren gründete der Niederländer Boyan Slat deshalb Ocean Cleanup. Die Stiftung hat ein einziges Ziel: die Ozeane von 90 Prozent des Plastiks zu befreien. Bis heute konnte er 50 Millionen Euro dafür einsammeln.

Inzwischen belegt Ocean Cleanup vier Fabriketagen beim Rotterdamer Hauptbahnhof. 90 Festangestellte arbeiten hier. Der Stuhl des Gründers ist meistens leer. Boyan Slat hält Vorträge rund um den Globus, trifft sich mit Spendern und eröffnet Projekte. In Vancouver lässt Ocean Cleanup "Wilson" bauen, ein 600 Meter langes Treibnetz, das Plastik in der Nähe von Hawaii aus dem Nordpazifikwirbel fischen soll. In Indonesien und Malaysia sind die ersten beiden "Interceptors" in Betrieb, schwimmende Fließbänder von der Größe eines überlangen Lkw, die Plastik aus Flüssen fischen sollen. In Vietnam wartet der dritte Interceptor auf die Zulassung.

Chris Warp ist dafür zuständig, den Überblick über all diese Aktivitäten zu behalten. Bei einer Führung durch Interceptor Nummer vier, der bis zu seiner Auslieferung in die Dominikanische Republik als Ausstellungsstück im Rotterdamer Museumshafen liegt, erklärt Warp, wie das Plastik mit schwimmenden Barrieren ins Maul des Müllschluckers getrieben wird, wie der Abfall mit einem Förderband in Container verfrachtet und mit Barkassen ans Ufer gebracht werden soll. Dass sich der Interceptor mit Solarstrom versorgt, 700.000 Euro gekostet hat und die Serienproduktion deutlich billiger werden soll.

Nur auf eine Frage gibt Warp keine Antwort: Wie viel Plastik Ocean Cleanup denn bisher eingesammelt hat. Im Pazifik waren es nur einige Dutzend Säcke, welche die Stiftung stolz präsentierte. Denn der erste Wilson war schon nach drei Monaten defekt. In Indonesien könnte der Interceptor täglich 1,8 Tonnen Abfall aus dem Wasser holen, ein Drittel davon Plastik, der Rest vor allem Wasserpflanzen. So berichtet es die Jakarta Post unter Berufung auf eine Pressekonferenz von Ocean Cleanup und dessen Sponsor Danone. "Wir sind noch in der Testphase und sammeln Erfahrungen", sagt Warp knapp.

Zwischen einem Viertel und der Hälfte des Plastiks, das neu im Meer landet, gelangt über gerade einmal zehn Flüsse dorthin – zwei davon in Afrika, die anderen in Asien. Der Jangtsekiang spült jedes Jahr mehr als 300.000 Tonnen Plastik ins Chinesische Meer. Könnte ein Interceptor tatsächlich 50 Tonnen Müll am Tag, ein Drittel davon Plastik, beseitigen, würden gut 50 dieser Müllschlucker reichen, um den größten Fluss Chinas zu säubern. Nach den ersten Erfahrungen in Jakarta könnten aber hundertmal so viele nötig sein. Tausend Flüsse will Ocean Cleanup in den nächsten fünf Jahren mit schwimmenden Müllschluckern ausstatten. Tatsächlich ist die Stiftung den selbst gesteckten Zielen aber sieben Jahre nach ihrer Gründung kaum näher gekommen.

Viele Meeresschutzexperten wundert das nicht. "Wenn Ocean Cleanup behauptet, die Ozeane vom Plastik zu befreien, dann ist das unaufrichtig und irreführend", sagt zum Beispiel Eben Schwartz. Er ist in der kalifornischen Küstenschutzbehörde für das Thema Müll im Meer zuständig. Im besten Fall könnten Wilson und Interceptor "einen sehr kleinen Teil dessen beseitigen, was an der Oberfläche schwimmt". Doch das mache nur wenige Prozent der Gesamtmenge aus.

Kritik kommt auch von Meeresbiologen. "Die Oberfläche der Meere und Flüsse ist ein sehr produktiver Lebensraum, das reicht von Mikroorganismen bis hin zu großen Tieren", sagt Lars Gutow, der sich am Bremerhavener Alfred Wegener Institut mit den Lebewesen auf und direkt unter der Wasseroberfläche beschäftigt. Sie treiben oft mit der Strömung und finden sich deshalb besonders dort, wo sich auch der Müll ansammelt. "Und wenn Sie das filtern, dann lässt es sich überhaupt nicht vermeiden, dass man auch große Mengen an Biomasse abschöpft, die eigentlich in die Flüsse und das Meer gehört."

Und so neu, wie sie im Internet beworben werden, sind die Ideen von Ocean Cleanup zudem nicht. Im Hafen von Baltimore ist schon seit sechs Jahren ein dem Interceptor recht ähnlicher Plastiksammler im Einsatz, genannt Mr. Trash Wheel. Und Hunderte Organisationen säubern weltweit Strände und Klippen vom Müll. Das ist einfacher und wohl auch effektiver als die Sammlung auf hoher See, denn ein Großteil des ins Meer gespülten Plastiks landet schon recht bald wieder an einer Küste.

Die Ozeanografin Kim Martini war 2014 die erste Wissenschaftlerin, die sich mit einer ausführlichen Kritik an Ocean Cleanup zu Wort gemeldet hatte. Wichtiger als alle Versuche, Plastik aus dem Wasser zu fischen, seien Abfallmanagement und Gesetze, um zu verhindern, das es überhaupt hineingelange, sagt sie heute. "Zugegeben, das ist nicht so aufregend wie gigantische Technik. Dafür wirkt es."