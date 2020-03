Vor einigen Wochen bekam ich einen Anruf von einem Modemagazin. Man plane gerade ein Sonderheft über den Osten und suche "authentische Typen" für eine Strecke mit Männermode. Ob ich da helfen könne, bei der Suche nach schönen Männern? Ein bisschen durch die Clubs von Leipzig ziehen, Vernissagen abklappern, Bars. Es gehe darum, den echten Osten zu zeigen. In meinem Kopf ertönte ein Jackpot-Geräusch. "Ich denke, das kann ich einrichten", sagte ich betont beiläufig. Auf diese Aufgabe war ich endlich mal richtig gut vorbereitet: Mit schönen ostdeutschen Männern kenne ich mich nämlich aus.

In der Öffentlichkeit taucht der ostdeutsche Mann ja nicht unbedingt als Schönheit auf. Ich erinnere mich an das erste Video, in dem ich einen Ostmann durch BRD-Augen gesehen habe. Es war eine Satire von extra 3, in der ein Kfz-Meister seinen Lehrling als "Arschkrampe" zusammenpfeift: "Isch mach hier noch de Fregge! Isch hab’s doch extra aufgeschrieben: Gibbe raus, keene Feddbemmen fressn, Glozzn off! Un orbeidn!" Damals habe ich zwar gelacht, mich aber auch gefragt: Denken die Leute wirklich, dass alle Ostdeutschen sächseln und so derbe sind?

Mittlerweile ist der Ostmann in den Medien nicht mehr nur eine Witz-, sondern eine Hassfigur. Zeigt in vollgepinkelter Jogginghose den Hitlergruß. Brüllt in Form eines Pegida-Demonstranten mit Deutschland-Hut: "Sie begähn eine Stroftot!", woraufhin der Spiegel "So isser, der Ossi" titelt. Und Jan Böhmermann ein Lied schreibt, in dem der tumbe Hutbürger vom LKA als Beleg für den Nazi-Osten dient.

Das Hutbürger-Konterfei gibt es als Meme im Netz und als Graffito auf den Straßen. Wir haben gelernt: In Ostdeutschland stehen Männer mit blöder Kleidung in blöder Landschaft und sprechen blöde Sätze in Mikrofone. Die vergangene Bundestagswahl, bei der jeder vierte ostdeutsche Mann die AfD wählte, machte den Ostmann endgültig zur Persona non grata. "Darum sind die Ostmänner so wütend", titelte die Bild-Zeitung. Warum in Thüringen jetzt die Demokratie freckt, ist dann ja eigentlich klar (das Wort "frecken" kommt übrigens aus Köln, Höcke aus Lünen und Kemmerich aus Aachen – also Glozzn off!).

Interessant ist, dass die Ostfrau dagegen als "selbstbewusst, unabhängig, erfolgreich" gilt – um mal den Untertitel einer MDR-Doku zu zitieren. Ostfrauen stehen an der Spitze von Parteien (Katja Kipping, Die Linke), Dax-Konzernen (Hiltrud Werner, Vorstand VW) und führen das Land mit rationaler Unerschütterlichkeit (Angela Merkel, Sibylle Berg). Sie sind weggegangen, vorgeprescht, aufgestiegen. Und Ostmänner? Sind die Arschkrampen der Nation.

Mich macht es richtig wütend, dass sich Bilder von abgehängten und aggressiven Versagern, von stiernackigen Nationalen auf Hetzjagd seit Jahrzehnten im kulturellen Gedächtnis für "Ostmann" festgesetzt haben. Denn sie stimmen nicht mit meinen Erfahrungen überein. Im Gegenteil: Ich finde Ostmänner nämlich irgendwie, nun ja, schnuffig. Alle Männer, die ich liebe und jemals geliebt habe, sind Ostdeutsche: Opa, Vater, Bruder, Partner, Ex-Freunde. Dazu kommt ein weiter Kreis von ostdeutschen Freunden, Nachbarn, Bekannten. Seit mehr als 30 Jahren lebe ich unter ihnen und habe sie eingehend studiert. Ich bin zugegebenermaßen parteiisch, Team Ossi-Boy.

Dass Ihnen meine Ostmänner noch nicht aufgefallen sind, liegt wahrscheinlich daran, dass sie nicht so gern auffallen. Die Zurückhaltung ist eine ihrer wesentlichen Eigenschaften. Wenn Sie im Bus einen Mann mit rosa Polohemd und grünen Karo-Socken sehen: bestimmt kein Ossi-Boy. Wenn in einer Konferenz jemand ungefragt die Weltlage erklärt: bestimmt kein Ossi-Boy. Wenn jemand nur noch San Pellegrino trinkt, weil alle anderen Wässer ja untrinkbar sind: bestimmt kein Ossi-Boy. Denn der fühlt sich in seiner Funktionsjacke, im Rudel, mit einem Glas Leitungswasser ganz wohl. Müsste ich der Schnuffigkeit ein prominentes Gesicht geben, würde ich Clueso wählen. Der sieht immer so normalo-sonnig aus, als käme er gerade von der bestandenen Führerscheinprüfung zurück und nicht von einer Musikpreisverleihung. Ähnlich charmante Unspektakularität finden Sie auch bei: Henry Maske, Matthias Platzeck, Kai Pflaume, Matthias Schweighöfer, Tom Schilling.

Aber sind das nur meine regionalistischen Fan-Girl-Augen, die sich ein paar Lieblinge herausgesucht haben – oder gibt es tatsächlich den übersehenen Ostmann? Um das herauszufinden, habe ich mich im vergangenen Sommer einmal quer durch Deutschland bewegt und mich mit Ostmännern verabredet. Mit Muskelarbeitern und Kreativarbeitern, mit Armen und Reichen, mit Dagebliebenen und Fortgezogenen. Es gab keine Regel und keinen Algorithmus, außer: dass der Gesprächspartner ein in der DDR geborener Mann ist.

Vorher fragte ich alle meine Freundinnen, was sie an Ostmännern mögen. "Ihre Unverstelltheit", sagte eine Schauspielerin. Mit ihnen fühlten sich Begegnungen sofort vertraut und echt an. "Ihre Uneitelkeit", sagte eine Model-Casterin. Die Gesichter der Ostmänner in ihrer Kartei seien oft etwas unspektakulär, bodenständig. Aber der wirkliche Unterschied sei nicht auf den Fotos zu sehen, sondern beim Shooting: Da nähmen sich die Ostmänner selbst weniger wichtig.