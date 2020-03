Für das Gespräch hat Patricia Riekel in ihr Haus in München-Bogenhausen geladen. Sie führt in die Bibliothek, wo wir gemeinsam mit zwei von Riekels Katzen und ihrem Hund Emil auf tiefen Ledersesseln Platz nehmen. Ringsum Regale bis zur Decke, vollgestellt mit Büchern, Bildbänden und persönlichen Andenken. Eine Haushälterin serviert Rooibos-Vanille-Tee. Auf dem Tisch liegen Flyer, mit denen Riekel in diesen Wochen Haustürwahlkampf macht. "Starke Frauen für Bogenhausen" steht darauf. Bei den Kommunalwahlen will die langjährige "Bunte"-Chefin für die FDP in den Münchner Stadtrat einziehen. Bevor das Interview beginnt, noch schnell ein Gang ins Gästebad. Neben der Toilette hängt ein Plakat mit der Aufschrift: "Never forget your first revolution".

