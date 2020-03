Er sei gerade in der Fußgängerzone von Frankfurt an der Oder unterwegs, erzählt Oberbürgermeister René Wilke am Telefon, und bespuckt habe ihn noch niemand. Er lacht. Wilke hat mit sechs anderen Bürgermeistern und dem Innenminister von Niedersachsen einen Brief an die Bundesregierung unterzeichnet. Darin fordern sie, dass Deutschland endlich mehr Flüchtlingskinder von den griechischen Inseln aufnimmt. Dafür habe es im Netz zwar wütende Kommentare gegeben, aber im Großen und Ganzen herrsche in Frankfurt Einigkeit darüber, dass den Minderjährigen auf Lesbos, Chios und Samos geholfen werden müsse. "Die Bevölkerung kennt meine Art, Politik zu machen, und hat mich gewählt. Deshalb fühle ich mich legitimiert", sagt Wilke. Mit seiner Haltung ist er eine Ausnahme.

Nicht erst seit der türkische Präsident Tayyip Erdoğan die Grenzen nach Europa für offen erklärt hat, sieht sich die Bundesregierung mit der Forderung konfrontiert, die Minderjährigen aus Griechenland nach Deutschland zu holen. In den notdürftig hergerichteten Lagern auf den Inseln breiten sich Krankheiten aus, das Wasser ist verdreckt, nachts ist es bitterkalt. Trotzdem lehnte der Bundestag vergangene Woche einen Antrag zur Aufnahme von 5000 Kindern und Jugendlichen ab. Das Votum war Abbild der Stimmung im Land: Laut einer Umfrage im Auftrag der Augsburger Allgemeinen sind über die Hälfte der Befragten gegen die Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen. In der Nacht auf Montag, nach langem Ringen, beschloss die Bundesregierung doch noch, im Verbund mit einigen europäischen Partnern zwischen 1000 und 1500 Jugendliche aufzunehmen. Es sollen aber nur Härtefälle kommen, solche, die krank sind oder jünger als 14 Jahre.

Mit aller Kraft versucht das Kabinett von Angela Merkel, dem Eindruck entgegenzuwirken, das Krisenjahr 2015 könne sich wiederholen. Ihre Minister pochen auf eine europäische Lösung für die Verteilung der Flüchtlinge und wissen dabei, dass die nicht in Sicht ist. Angst lähmt die Bundespolitik in der Flüchtlingsfrage. Angst vor falschen Signalen. Und vor der AfD.

Viele Kommunen scheinen keine Angst zu haben. Als Teil des Netzwerks "Sichere Häfen" haben sich 50 Städte deutschlandweit dazu bereit erklärt, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Sie fordern die Bundesregierung auf, endlich die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie weitere Jugendliche aufnehmen können. Der Frankfurter Bürgermeister René Wilke von den Linken teilt die Forderung des Netzwerks. "Wir haben uns hier mit den Trägern unserer Einrichtungen zusammengesetzt und diskutiert, was wir mit den vorhandenen Mitteln noch tun können", sagt er. Schon heute wohnen 27 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Frankfurt in mehreren Wohnzentren. Sie bekommen psychologische Betreuung und werden von Sozialarbeitern versorgt. Auf diese Weise sollen sie auf die Schule vorbereitet werden oder auf den Beruf.

Wilke sagt, seine Stadt könne derzeit noch drei weitere Plätze anbieten. Das klingt nicht nach viel. Aber Frankfurt an der Oder hat nur gut 58.000 Einwohner. Und den Brief an die Bundesregierung haben auch Großstädte wie Köln und Düsseldorf unterzeichnet. "So können wir heute schon zwischen 500 und 600 verfügbare Plätze anbieten", sagt Wilke. Und das freiwillig, ohne dass die Bundesregierung die Flüchtlinge über Quoten auf die Städte verteilt. Von diesen Kommunen geht das Zeichen aus, dass sie bereit sind, mehr zu tun, als es der Bund derzeit erlaubt.

Dass der Druck auf Staaten wie Polen und Ungarn, sich an einer EU-weiten Lösung zu beteiligen, nachlassen könnte, wenn Deutschland wieder im Alleingang Flüchtlinge aufnähme, verstehe er, sagt Wilke. Auch, dass das Jahr 2015 eine Zerreißprobe für das Land war. Und für seine Stadt. Die AfD holte bei den letzten Kommunalwahlen fast 19 Prozent. "Aber um all das geht es doch hier gerade gar nicht", sagt er. Er habe nicht den Anspruch, mit einem Schlag die Situation aller Flüchtlinge an der Grenze zu verbessern. Aber die Kinder könnten nichts für das Elend, in dem sie heute leben. "Und deshalb müssen wir da helfen." Wilke ist kein linker Fundi in seiner Partei, eher klingt er wie der Realo Bodo Ramelow aus Thüringen.

Ohnehin wirkt alles etwas unkomplizierter im Frankfurter Rathaus als im Kanzleramt in Berlin. Das liegt einerseits daran, dass Wilke nicht mit der Türkei und der EU über Milliarden-Pakete und Grenzschutz verhandeln muss. Dass er sich keine Gedanken darüber machen muss, ob seine nächste Entscheidung die Volksparteien weiter in die Krise stürzt. Aber es ist auch ein besonnener Pragmatismus, der in Frankfurt Fakten schafft. Selbst die CDU, die sich im Bund so schwertut, macht hier mit: "Nicht jeder Kommunalpolitiker ist jetzt auch für die Weltpolitik verantwortlich", sagt der örtliche CDU-Chef Michael Möckel. "Wenn der Oberbürgermeister einer Aufnahme zustimmt, dann wüssten wir nicht, warum wir dagegen sein sollen."