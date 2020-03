Frage: Herr Koja, die Sixtinische Madonna kommt nicht nur auf uns zu – sie erscheint. Wie macht sie das?

Stephan Koja: Sie bringt den Erlöser aus der himmlischen Sphäre in die irdische. Das ist die Erscheinung, die Sie sehen. Sie bringt uns Christus. Und sie ist sich seiner Zukunft bewusst. Das Kind ist das noch viel mehr. Der Knabe wirkt erschrocken. Er schmiegt sich ängstlich an die Mutter und schaut auf seine tragische Zukunft.

Frage: Das Bild hing ja nicht immer im Museum, sondern in einer Kirche. Wirkte es dort noch mehr?

Der Österreicher Stephan Koja leitet die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. © DDBD/​Imago Images

Koja: Raffael hat es für die Klosterkirche San Sisto in Piacenza gemalt. Dort war es das Hauptaltarbild. Ihm gegenüber, auf der Chorschranke, die Mönchschor und Kirchenschiff trennte, stand ein Kreuz. Christus schaut also quasi auf seine Zukunft: seinen Tod am Kreuz. Auch die Mutter scheint es zu sehen. Der heilige Papst Sixtus, neben Christus links im Bild, zeigt ebenfalls auf das Kruzifix. Er fragt: Wirst du diese Erlösungstat für uns begehen?

Frage: In dem Bild steckt die gesamte Erlösungstheologie.

Koja: Wenn man es so liest, ja. Das Gemälde ist eine "porta caeli", eine Pforte des Himmels. Das ist einer der Ehrentitel, mit denen Maria in der Lauretanischen Litanei angerufen wird. Sie macht den Weg in den Himmel für die Menschen möglich, indem sie den Erlöser in die Welt bringt.

Frage: Es scheint so, als blickte sie über uns hinweg. Ist das Arroganz?

Koja: Nein. Auch sie schaut auf das Kreuz. Es ist ja ein theologisch tiefes Bild. Raffael waren die geistlichen Schriften vertraut, die zu seiner Zeit unter Theologen und kirchlichen Würdenträgern en vogue waren. Diese Vertrautheit mit theologischen Diskursen spürt man im Bild. Es ist im Grunde eine Reflexion über die Erlösung, über die Erlösungstat Jesu und die Rolle, die Maria dabei spielt. Aber es ist auch als eine Beschreibung des inneren Wegs der Seele gelesen worden.

Frage: Wie ist die Sixtinische Madonna aufgebaut – wie erzielt sie ihre Wirkung?

Koja: Das Bild hat eine ganz klare Gliederung. Man kann ein Dreieck zwischen den Köpfen der Personen zeichnen. Wenn man die Engel hinzunimmt, dann ergibt sich sogar eine Raute. Das ist auch aus einer Entfernung von 100 Metern noch gut lesbar. Raffael hat den menschlichen Körper überaus genau studiert. Oft haben seine Mitarbeiter im Atelier als Modelle gedient. Aber im ausgeführten Bild wirkt das ganz mühelos – Raffael verschränkt die Figuren so, dass es wie ein ganz natürliches Miteinander wirkt. Letztlich weiß er: Das Bild muss mit seiner Aussage auch noch die letzte Bank dieser langen Kirche erreichen.

Der Direktor und sein Museum Der Direktor und sein Museum Stephan Koja, Jahrgang 1962, ist seit dem Jahr 2016 Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Zuvor war der gebürtige Österreicher an der Galerie Belvedere in Wien als Kurator tätig. Unter Kojas Führung wurde die Dresdner Galerie am letzten Februarwochenende dieses Jahres wiedereröffnet. Fast 10.000 Besucher strömten an den beiden Tagen in die Säle. Das Museum im Semperbau des Zwingers war seit 2012 geschlossen. Nun präsentiert sich die Sammlung in neuer Hängung, neuem Arrangement und mit neuen Skulpturen. Im April startet eine Ausstellung zu Raffael-Tapisserien. Im Juni folgt eine Schau zu Raffaels Madonnen. Zum 500. Todestag des Künstlers gibt es zudem Ausstellungen im Berliner Kupferstichkabinett und in der Hamburger Kunsthalle. Die größte Raffael-Schau wird der Quirinalspalast in Rom zeigen. Raffaello Sanzio da Urbino Raffael, gebürtig: Raffaello Sanzio da Urbino, ist neben Michelangelo und Leonardo da Vinci der berühmteste Maler der italienischen Renaissance. Er wird 1483 in Mittelitalien geboren und lernt als Jugendlicher in Perugia das Malerhandwerk. Anschließend geht er nach Florenz und wirkt ab 1508 in Rom. Dort bemalt er unter anderem die päpstlichen Gemächer im Apostolischen Palast, die Stanzen, mit großen Wandgemälden, darunter die Schule von Athen. Ab 1514 ist Raffael als Nachfolger Bramantes auch Bauleiter am Petersdom. Mit 37 Jahren stirbt der Künstler am 6. April 1520 in Rom.

Frage: Maria wird ihr Kind noch einmal in den Armen halten. Da ist es gekreuzigt und gestorben. Ist im Bild davon schon etwas zu sehen?

Koja: Ja, durchaus. Das Gemälde ist von einem feierlichen Ernst. Und dann ist da die vorhin beschriebene Furcht des Jesusknaben, der sich an seine Mutter schmiegt. Da ist überhaupt nichts Triumphales. Er weiß, was ihm bevorsteht. Im Rahmen einer Ausstellung über den Madonnenmaler Raffael, die wir ab Juni zeigen werden, wollen wir wieder so eine Chorschranken-Situation herstellen, wir werden der Sixtinischen Madonna gegenüber ein erhöhtes Kreuz aufstellen und damit diesen Bedeutungszusammenhang für ein paar Monate sinnfällig machen.

Frage: Extrem berühmt geworden sind die beiden kleinen Engel am unteren Bildrand. Warum?

Koja: Die werden gemeinhin als Lausbuben gesehen. Das ist aber Unsinn. Sie sind nach echten Kindern studiert – zum ersten Mal in der Kunstgeschichte sehen wir glaubwürdige Kleinkinder! Diese beiden Engelchen spüren, dass da etwas Bedeutendes, Weltbewegendes geschehen wird. Sie wissen nur nicht, was. Das kann man an seinen eigenen Kindern beobachten. Die spüren manchmal: Das jetzt ist eine entscheidende Situation.

Frage: Ohne es intellektuell durchdrungen zu haben.

Koja: Ja, ohne sich einen Begriff davon machen zu können. Die Engel lehnen auf der Türschwelle zum Himmel. Der Vorhang über ihnen trennt das Irdische vom Himmlischen.