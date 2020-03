Der Rowohlt Verlag hat – genau wie Hachette – Ronan Farrows Buch Durchbruch. Der Weinstein-Skandal, Trump und die Folgen veröffentlicht. Es handelt davon, wie erdrückend die Beweislage in solchen Fällen sein muss und wie viel investigative Hartnäckigkeit und institutionelle Unterstützung nötig sind, wenn die Aussagen der von sexualisierter Gewalt Betroffenen nicht immer wieder als unglaubhaft abgetan werden sollen. Die Unschuldsvermutung, auf die sich die Befürworter der Veröffentlichung in den letzten Tagen immer wieder berufen haben, gilt nicht nur für Woody Allen, sie gilt auch für Mia Farrow und führt daher nicht weiter. Das Argument "So genau weiß man das doch nicht, wahrscheinlich lügt die Frau, weil sie sich rächen will" ist formal dasselbe wie "So genau weiß man das doch nicht, wahrscheinlich lügt der Mann, weil er es nicht gewesen sein will".

