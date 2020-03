Bevor Sanna Marin Ministerpräsidentin wurde, bevor sie zu Gipfeltreffen und Staatsempfängen fuhr, bevor sie Angela Merkel kennenlernte, bevor der ganze Hype losging, die Reportertrauben, das Kameragerangel, die Interviewanfragen aus der ganzen Welt, bevor all das passierte, war sie Lokalpolitikerin im Stadtrat von Tampere.

Tampere ist eine 200.000-Einwohner-Stadt im Süden Finnlands, umgeben von großen Seen und dichten Wäldern, bekannt für ihre Blutwurst und ihre Saunakultur – und für ein YouTube-Video. Wer es anschaut, bekommt eine Ahnung davon, wie es Sanna Marin gelingen konnte, im Altherren-Business der Politik so weit nach oben zu gelangen.

Das Video stammt aus dem Jahr 2016. Es zeigt eine Sitzung des Stadtrats von Tampere, der zum großen Teil aus Rentnern besteht. Marin, damals 30 Jahre alt, leitet die Sitzung. Sie thront auf einem riesigen Stuhl und hält einen Holzhammer in der Hand. Wie ein Auktionator schlägt sie damit auf den Tisch. Zack! Zack! Zack!

Eigentlich sollen die Ratsmitglieder über den Bau einer Straßenbahn diskutieren. Einige aber versuchen, die Debatte zu sabotieren. Sie wollen keine Straßenbahn und die Argumente ihrer Gegner nicht hören. Sie bombardieren Sanna Marin mit Redeanträgen. Sie tragen immer wieder dieselben Bedenken vor. Sie warnen vor Schwermetallen, die beim Reparieren der Straßenbahngleise freigesetzt werden und die Bürger vergiften könnten. Sie fürchten "unangenehme Knirschgeräusche", falls der Sand, der im Winter gestreut wird, unter die Räder der Tram gerät. Einmal, als es kurz so aussieht, als könnte die Debatte auf eine sachliche Ebene zusteuern, ruft einer der Straßenbahngegner: "Ich habe bereits eine Meinung. Verwirren Sie mich nicht mit Fakten!"

Es ist schwer, das Video anzuschauen, ohne zu lachen. Marin aber verzieht keine Miene. Sie tut, was das Amt verlangt: Sie erteilt den Ratsmitgliedern das Wort. Aber sie tut es nicht unkommentiert. "Hören Sie auf, unsere Zeit zu verschwenden!", sagt sie. Es klingt nicht wie eine Bitte. Es klingt wie ein Befehl.

Das Video hat Marin in Finnland berühmt gemacht. Vermutlich, weil ihr da im Kleinen gelingt, woran die großen Parlamente oft scheitern: Sie lässt Politiker, die die Demokratie verhöhnen, um sich als Anwalt besorgter Bürger aufzuspielen, nicht wie tapfere Rebellen aussehen. Sondern wie bemitleidenswerte Spinner, die der Würde ihres Amtes nicht gewachsen sind. Sie wendet die Vernunft gegen die populistische Emotion. Und sie hat damit bis heute Erfolg.

Drei Jahre später, an einem Mittwochmorgen Ende Februar, empfängt Sanna Marin im finnischen Reichstag, einem wuchtigen Bau im Zentrum von Helsinki. Über Marmortreppen und weite Flure erreicht man ihr Büro. "Pääministeri" steht in goldenen Buchstaben an der Tür – Premierministerin.

Im Dezember 2019 übernahm die Sozialdemokratin Sanna Marin das Ministerpräsidentenamt von ihrem Vorgänger Antti Rinne, der erst erkrankte und dann wegen einer Koalitionskrise zurücktreten musste. Da war sie 34 Jahre alt – die jüngste Ministerpräsidentin der Welt. Seither reist sie unentwegt. Trifft Angela Merkel in Berlin. Verhandelt in Brüssel mit den europäischen Staats- und Regierungschefs über den Haushalt der EU. Marins Mann, ein Start-up-Unternehmer und ehemaliger Fußballprofi, ist in Elternzeit. Während seine Frau das Land regiert, versorgt er die gemeinsame Tochter.



Finnland hat nur fünfeinhalb Millionen Einwohner und zählt, gemessen an der Wirtschaftskraft, zu den eher unwichtigen EU-Mitgliedsstaaten. Doch kein europäisches Regierungsoberhaupt wurde von den Medien zuletzt so hofiert wie Sanna Marin. Ein Reporter der finnischen Zeitung Iltalehti, der sie auf ihrer ersten Brüssel-Reise begleitet hat, sagt, der Medienrummel sei "grotesk" gewesen. Als sich die Kameras um sie scharten, sagte Marin: "Hello everybody! Ich bin so aufgeregt, hier zu sein."