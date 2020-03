Das Private ist politisch, so lautete die Erkenntnis der 68er, die sie nicht nur über Autoritäten nachdenken ließ, sondern auch über das, was in den Betten ihrer Kommunen stattfand. Die Autorin Katja Lewina, die unter anderem für den Playboy und die Süddeutsche Zeitung wunderbare Kolumnen über ihre offene Beziehung, sexuelles Empowerment und Körperbehaarung schreibt, nimmt jetzt das alte 68er-Motto wörtlich. Sie hat Bock ist nicht nur eine Analyse sexueller Geschlechterungleichheit, sondern auch persönliches Bekenntnis der dreifachen Mutter. Lewina plaudert über sexuelle Erfahrungen, lässt auch Gewalt nicht aus, will dabei aber nicht Opfer sein, sondern die Alltäglichkeit, mit der solche Übergriffe geschehen, illustrieren.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden