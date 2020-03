Heiko Maas hat dieser Tage einen neuen Begriff geprägt: Die Menschen in der nordsyrischen Region Idlib, so der Außenminister, brauchten einen "Raum mit Sicherheitsgarantien", damit humanitäre Hilfe zu ihnen gelangen könne.

Die umständliche Formel kaschiert, dass Maas jetzt etwas verlangt, was er noch vor wenigen Monaten verworfen hatte. Seine Kabinettskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte im letzten Herbst eine "Sicherheitszone" in Nordsyrien gefordert. Sie hatte damals die Lage in den weiter östlich gelegenen Kurden-Regionen im Blick. Maas geht es jetzt um die Menschen im Nordwesten nahe der türkischen Grenze.

Doch das Prinzip ist gleich: Der im internationalen Recht übliche Begriff dafür ist "Schutzzone" – ein Bereich, idealerweise per UN-Resolution abgesichert, in dem Waffenruhe herrscht und Zivilisten Zugang zu Hilfslieferungen bekommen.

Maas hatte AKK wegen ihres (nicht mit ihm abgestimmten) Vorschlags der Lächerlichkeit preisgegeben, zusammen mit dem türkischen Außenminister und vor laufenden Kameras in Ankara: Man habe kaum über Kramp-Karrenbauers Idee geredet, so Maas Ende Oktober letzten Jahres, "und das sagt eigentlich alles".

Die Verteidigungsministerin düpiert den Außenminister durch ihr Vorpreschen, der rächt sich beim Türkei-Besuch – die Revanchefouls unter den Saarländern im Kabinett waren ein Tiefpunkt deutscher Außenpolitik. Ein ernsthafter Streit in der Sache kam so gar nicht erst zustande. Teile der SPD gerierten sich als Bollwerk gegen die vermeintliche "Militarisierung" der Außenpolitik. Eine krasse Verzerrung: Denn ein Einsatz deutscher Soldaten wäre nur unter einem (höchst unwahrscheinlichen) UN-Mandat und im Rahmen einer internationalen Truppe denkbar gewesen. Kramp-Karrenbauer hatte das nicht ausgeschlossen, um überhaupt glaubhaft für eine Schutzzone werben zu können. Vergeblich. Der Vorschlag wurde zerredet und fallen gelassen, die Innenpolitik fraß die Außenpolitik, und um die Menschen in Syrien ging es bei alledem offenbar zuletzt.

Umso bemerkenswerter, dass nun angesichts des Leidens in Idlib die Schutzzonen-Idee wieder die Runde macht. Angela Merkel warb in der letzten Woche in der Unionsfraktion dafür. Heiko Maas meidet zwar noch peinlichst den Begriff, ist aber unterdessen einig mit Annegret Kramp-Karrenbauer, die Kanzlerin beim Werben für eine Schutzzone zu unterstützen.

Nur hat sich unter der Hand der Sinn des Begriffs verändert – den geopolitischen Realitäten in Syrien entsprechend. Russland hat die Lufthoheit dort. Das bedeutet: Eine Flugverbotszone, Voraussetzung effektiven Schutzes, kann nicht gegen Moskaus Willen durchgesetzt werden. Eine internationale Schutztruppe zur Absicherung kann es ebenfalls nur im Einverständnis mit Russland geben. Humanitäre Hilfe erreicht die geflohenen Menschen nur über türkische Grenzübergänge – oder mit Duldung des Regimes in Damaskus, dem deutsche Politiker den Massenmord am eigenen Volk vorwerfen.

In anderen Worten: Die Sicherheitsgarantien, die Deutschland fordert, müssten von ebenjenen Akteuren gegeben werden, die die humanitäre Katastrophe in Syrien mit verschuldet haben.