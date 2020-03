In den Filialen der Drogerieketten ist seit Kurzem eine neue Produktserie erhältlich, die eigens für die Pflege von Tätowierungen entwickelt wurde. Skin Stories heißt die Marke, die bei Rossmann oder dm in den Regalen steht und gerade über Fernsehspots und Social-Media-Influencer beworben wird. Produkte wie das Rapid Repair Balm oder das Defining Serum sollen die Tätowierungen der Nutzer schützen, denn, wie es auf der Firmen-Website heißt: "Zeit ist nicht aufzuhalten. Tattoo-Aging schon."

Mit der Markteinführung der ersten "Systempflege, die speziell auf die Bedürfnisse tätowierter Haut abgestimmt ist", scheint jener merkwürdige Prozess vollends abgeschlossen zu sein, der ein Emblem gesellschaftlicher Stigmatisierung innerhalb eines Vierteljahrhunderts in eine allgegenwärtige kosmetische Praxis verwandelt hat. Noch im Jahr 1984 hieß es in einem Kriminalistik-Lexikon unter dem Eintrag "Tätowierungen", man finde sie in erster Linie "bei Seeleuten, Soldaten, Arbeitern und Strafgefangenen". Tätowierungen, so der Artikel weiter, ließen "Rückschlüsse auf Herkunft und soziale Umwelt des Tätowierten zu". Heute betonen die Entwickler von Skin Stories: "Wir möchten nicht nur mit unseren Produkten dafür sorgen, dass deine Tattoos langfristig schön bleiben – sondern Tätowieren insgesamt besser und sicherer machen."

Im Auftauchen dieser Pflegeserie wird ein Menschenbild der Gegenwart offenbar, das gleichermaßen auf eine unendliche Toleranz im Ästhetischen wie auf eine unendliche Rigorosität im Hygienischen weist. Die Übertretung besteht längst nicht mehr darin, eine Tätowierung zu haben, sondern darin, mit den eigenen Tätowierungen nicht sorgsam genug umzugehen. Bis in die 1990er-Jahre hinein, man hat es fast vergessen, schärften die Zeichen auf der Haut unweigerlich den Blick der Polizeibeamten und Pädagogen. Tätowierte Körper gerieten nicht nur rasch in Verdacht, sondern wurden auch, in einer langen kriminologischen Tradition, umfangreichen Typologien und Klassifikationen unterzogen. Der Turiner Gerichtsarzt Cesare Lombroso untersuchte im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts Tausende Häftlinge auf ihre Körperverzierungen und ordnete deren Motiven und Platzierungen bestimmte Verbrechertypen zu. Hans Gross, der Begründer der wissenschaftlichen Kriminalistik, nahm Lombrosos Studien in seinem vielfach aufgelegten Handbuch für Untersuchungsrichter auf und vermerkte, dass man diese "rohe Toilettierung des Körpers" fast nur bei "Leuten, sagen wir: energischer Berufswahl findet". Und Gross folgerte, dass Tätowierungen bei Verbrechern "ebenfalls hauptsächlich bei energischen Naturen: Mördern, Totschlägern, Einbrechern usw." festzustellen seien.

Wie jeder Aufenthalt im Hallenbad oder am Urlaubsstrand beweist, haben sich diese Eingrenzungen vollständig aufgelöst. Inzwischen sind alle tätowiert; die vereinzelten Muster oder die über den halben Körper fließenden Gemälde kennzeichnen keine soziale Abweichung mehr, sondern dienen, wie es Valentin Groebner in seinem Essay Der tätowierte Mensch so schön formuliert hat, dem nach außen gestülpten "Management von Zugehörigkeiten". Insofern kommt eine in Drogerieketten angebotene Pflegeserie sogar überraschend spät. Denn die möglichst getreue Erhaltung der Körperverzierungen hat sich in den vergangenen fünfzehn, zwanzig Jahren als entscheidende Aufgabe erwiesen.

Eine neue Zeitordnung im Umgang mit Tätowierungen: Solange sie als Stigma der Außenseiter galten, waren die Umstände ihrer Entstehung von reiner, zukunftsvergessener Präsenz geprägt – das Geritze eines gelangweilten Jugendlichen, der Arbeitsalltag auf einem Schiff, die ungewisse Dauer einer Gefängnishaft. In dem Maße, in dem die Tätowierung zu einer arrivierten Option der Selbstdarstellung geworden ist, hat auch der Aspekt der Vorsorge zentrale Bedeutung gewonnen.

Es ist deshalb konsequent, dass die Klassifizierungslust der Kriminalisten auf der Website von Skin Stories wiederkehrt. Nun wird aber nicht mehr, wie bei Lombroso und Hans Gross, von der Tätowierung auf die Ausprägung der Perversion geschlossen, sondern von der Tätowierung auf die Ausprägung des Pflegetyps, auf die Frage, ob für die Sternchen am Handgelenk oder das großflächige Tribal eher der Rapid Repair Balm oder das Defining Serum zur Anwendung gebracht werden muss. Soziale Normierung ist heute nicht mehr in erster Linie Sache der Polizei und Pädagogik, sondern eine der Achtsamkeit und Selbstregulierung.