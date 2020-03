DIE ZEIT: Herr Schorcht, in Ihrer Nachbarschaft östlich von Berlin soll auf 300 Hektar Land eine Großfabrik von Tesla entstehen, mit bis zu 12.000 Jobs. Warum freuen Sie sich darüber nicht?

Steffen Schorcht: Ich wohne etwa anderthalb Kilometer von der geplanten Fabrik entfernt. Dazwischen ist nur ein Waldstreifen. Weil ich das Gelände bestens kenne, weiß ich: Nach ökologischen Gesichtspunkten ist das der falsche Standort für diese Fabrik. Deswegen habe ich eine Bürgerinitiative mitgegründet.

ZEIT: Ihnen gegenüber sitzt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), der die Ansiedlung dieser "Gigafactory" maßgeblich betrieben hat. Wie wütend sind Sie auf ihn?

Schorcht: Ich bin sehr wütend auf ihn. Er trägt die Hauptverantwortung.

Jörg Steinbach, 63, promovierter Chemieingenieur, ist seit 2018 SPD-Wirtschaftsminister in Brandenburg.

Jörg Steinbach: Brandenburg braucht diese Fabrik. Wir haben uns jahrzehntelang darüber beklagt, dass große Unternehmen – bis auf wenige wie Rolls-Royce oder BASF – einen Bogen um uns machen. Andere Bundesländer haben uns wegen unserer geringen Wirtschaftskraft mitleidig angesehen. Da ist Tesla ein Signal. Im Übrigen wird von unseren Behörden nichts genehmigt, was gegen Umweltauflagen verstößt.

Steffen Schorcht, 59, promovierter Elektroingenieur, ist in einer Bürgerinitiative gegen die "Gigafactory" aktiv.

Schorcht: Das sehe ich völlig anders. Dieses Gebiet liegt im Berliner Urstromtal. Es gibt nach wie vor viele Feuchtgebiete und die Spree als größten Fluss. Als Naturreservat hat es große Bedeutung für die Trinkwasserversorgung, bis nach Berlin. Schon heute ist nicht genug Wasser da, und durch die E-Auto-Produktion besteht die Gefahr der Verunreinigung.

ZEIT: "Wir sind laut, weil Tesla uns das Wasser klaut", wurde auf Ihren Demos gerufen.

Schorcht: Ja. Nach zwei trockenen Sommern gab es bei uns schon Aufrufe, Wasser zu sparen, etwa beim Gartensprengen. Der Wasserverband musste Strafen zahlen, weil er mehr Grundwasser entnommen hat, als er gesetzlich darf. Der Wasserspiegel sinkt mancherorts dramatisch.

Steinbach: Ich bestreite die Engpässe beim Wasserverbrauch gar nicht, aber es wird ein Generalverdacht gegenüber den Behörden ausgesprochen, dass sie das Problem zugunsten von Tesla ignorieren und die wirtschaftlichen Vorteile gegen Umweltschutz abwägen. Dagegen verwahre ich mich: Das tun die Behörden nicht. Wir sind in Gesprächen über fünf Wasserwerke, und es wird eine Lösung geben, um selbst den Spitzenbedarf an Wasser in der Fabrik zu decken.

ZEIT: Es geht um bis zu 370.000 Liter pro Stunde, was angeblich dem Verbrauch einer 70.000- Einwohner-Stadt entspricht.

Steinbach: Selbst das stellt kein Problem dar.

Schorcht: Diese Fläche hätte Tesla niemals angeboten werden dürfen. Sie taugt für andere Industrieansiedlungen, aber nicht für diesen Ressourcenverbrauch, zumal im Wasserschutzgebiet. Und vor Ort soll Aluminium geschmolzen und lackiert werden. Das ist dort eigentlich ausgeschlossen.

Steinbach: Bei allem Verständnis für Ihr Engagement: Wir haben Gesetze und Grenzwerte. Wenn Tesla die nicht einhält, gibt es keine faulen Kompromisse. Keine Lex Tesla. Es sollte Sie zum Nachdenken bringen, dass selbst das Oberverwaltungsgericht die Genehmigungsfähigkeit mit großer Wahrscheinlichkeit erwartet.

Schorcht: Nachdem vor 20 Jahren auf dem Gelände eine BMW-Ansiedlung gescheitert war, sollte die Fläche in das Landschaftsschutzgebiet wiedereingegliedert werden. Das ist aber nicht passiert. Die Bürger wurden seither nicht ausreichend beteiligt.

Steinbach: Das stimmt nicht. Die Kommune hätte die Industriefläche in eine Siedlung umwandeln können. Das hat sie aber nicht getan. Also ist die Industriefläche da. Punkt. Das Land hatte immer ein Interesse daran, sie für Gewerbe zu nutzen. Wenn wir so etwas nicht mehr tun können, können wir jede Form von Wirtschaftspolitik in Deutschland einstellen.

Schorcht: Neben dem Umweltschutz sehe ich vor allem ein Riesendefizit bei einem anderen Thema: der Kommunikation mit den Bürgern. Wir wurden von den Plänen regelrecht überrumpelt.

Steinbach: Wer je Verhandlungen über die Ansiedlung eines Großkonzerns geführt hat, der weiß, wie hochsensibel dies in einem Wettbewerb ist. Eine Ansiedlung kann nur bei absoluter Vertraulichkeit gelingen. Keine 48 Stunden nach der Entscheidung bin ich nach Grünheide gefahren. Inzwischen war ich viermal in der Region. Der Dialog wird also intensiv geführt.