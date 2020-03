Hanna Jacobs, Jahrgang 1988, ist Pfarrerin im "raumschiff.ruhr", einem Gemeindepionierprojekt in Essen. Hier beschreibt sie ihre Kirche von innen – im Wechsel mit Erik Flügge. © Friederike Nordholt

Vor einem Jahr war ich bei der YouTuberin Jana Highholder zu Gast, um mit ihr über das biblische Frauenbild zu sprechen, darüber, ob Christinnen sich auch heute noch ihrem Ehemann unterordnen müssten. Noch heute bekomme ich Nachrichten von jungen Frauen, die sich zu dieser Frage selbst eine Meinung bilden wollen. Die evangelische Kirche sage da ja wenig drüber, aber man dürfe auch nicht alles glauben, was man so bei Google findet, ob ich nicht ein Buch empfehlen könne. Am besten auch noch mal eins darüber, wie das damals so war, zur Zeit des Alten Testaments. Ausgerechnet auf diese Frage hat mich das Theologiestudium nicht vorbereitet. Natürlich kann ich gleich zwei Einführungen ins Alte Testament empfehlen, nur haben die jeweils über 700 Seiten und würden der geneigten Leserin nicht unmittelbar Antwort auf ihre Fragen geben.

Luther schrieb vor 500 Jahren einen Großen und einen Kleinen Katechismus, um allen Menschen theologische Bildung zugänglich zu machen. Doch heute würden die wenigsten interessierten Laien dort Antworten auf ihre Fragen finden. Zudem ist der Stand der Forschung heute ein anderer. Sieht man sich in christlichen Buchhandlungen oder im Onlinehandel um, findet man praktische Lebenshilfe, bevorzugt von bärtigen Mönchen. Oder evangelikale Literatur mit eindeutigem Richtig-falsch-Weltbild. Oder Bücher von Päpsten und über Päpste. Das einzige Medium, das ich auf Nachfrage uneingeschränkt empfehlen kann, ist daher Worthaus. Dieser 2010 in Tübingen gegründete Verein zeichnet meist im Rahmen von mehrtägigen Veranstaltungen theologische Vorträge auf, die gerne schon einmal eineinhalb Stunden dauern. Theologieprofessoren referieren über die Schöpfungsgeschichte, den Exodus, die Kreuzigung, Karl Barth, religiöse Entwicklung bei Kindern, Homosexualität, Galiläa, Dietrich Bonhoeffer und die Bergpredigt. Also über (fast) alles. Ziel war es anfangs gewesen, biblizistischen Christen zu zeigen, dass eine historisch-kritische Auseinandersetzung mit der Bibel zu einem tieferen Verständnis führen kann statt zum Glaubensverlust.

Inzwischen werden die Vorträge weit über diese Szene hinweg gehört. In über 140 Videos schaffen die Referenten es meistens, exegetische Erkenntnisse so zu vermitteln, dass sie für Laien verständlich sind und auch Pfarrer noch ordentlich was lernen. Besonders beliebt sind die Beiträge von Siegfried Zimmer, einem schwäbelnden Gründervater der Initiative, der nebenbei schafft, was Gottesdienste oder theologische Vorträge selten schaffen: Menschen zum Lachen zu bringen. Der Katechismus des 21. Jahrhunderts ist digital, überkonfessionell und kommt nicht nur aus einer Feder, sondern stellt die Impulse von Theologinnen und Theologen verschiedener Disziplinen und Denkschulen nebeneinander. Er enthält sogar einen Vortrag darüber, ob Frauen sich nun wirklich unterordnen sollten.