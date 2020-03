Zwischen Hölle und Himmel liegen für Oliver Lackmann an diesem Montagnachmittag nur wenige Minuten. Um 16.22 Uhr gibt der Flugkapitän der Boeing 737-800 auf Startbahn 09 R/27L in Hannover vollen Schub Richtung Westen. Für Lackmann ist der Flug auch eine Flucht aus dem Manager-Alltag. Der 51-Jährige ist nicht nur Pilot, sondern Chef von TUIfly und damit von 2.400 Mitarbeitern.

Das Coronavirus verunsichert derzeit kaum eine Branche so sehr wie die Luftfahrt und die Tourismusindustrie. In gewisser Weise kann man an ihr sehen, was andere Branchen noch vor sich haben. Wie ernst die Lage ist, zeigte sich zuletzt am Dienstag, als Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Branche explizit nannte, als er sagte, die Coronavirus-Epidemie habe "erhebliche" Auswirkungen, insbesondere für den Tourismus, Hotels und Gaststätten. Der Minister versicherte deshalb: "Wir wollen, dass möglichst land nur aufgrund der Corona-Epidemie in die Insolvenz gehen muss."

Lackmann muss im Cockpit der Boeing jetzt erst mal die Maschine nach oben bringen. Die Turbinen dröhnen, die Trimmräder rotieren, die Wolken werden durchbrochen. Auf 35.000 Fuß übergibt Lackmann an den Co-Piloten Frank Rauch, es geht der Sonne entgegen. "Corona wird mir die Freude am Fliegen nicht verderben", sagt Lackmann.

Damit ist er in diesen Tagen ziemlich allein.

Bei der Lufthansa plant man mittlerweile – sollte sich die Lage nicht entspannen –, die Hälfte der Flotte am Boden zu lassen, der Luftfahrtverband Iata rechnet mit weltweiten Umsatzeinbußen von bis zu 113 Milliarden Dollar, und auch die Tourismusindustrie ist von ausbleibenden Buchungen wie paralysiert. Viele Reiseveranstalter bieten aus purer Not inzwischen sogar an, dass Kunden ihre Pakete kostenlos stornieren können, wenn sie jetzt buchen, an Ostern, zu Pfingsten oder im Sommer dann aber doch nicht wegwollen. Vielleicht, so die Hoffnung, verzichten die Kunden dann nicht sofort auf ihre Urlaubspläne.

Die Reisebranche ist ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor. In den Industrieländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) macht sie 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. 6,9 Prozent aller Jobs hängen direkt am Tourismus, so die Organisation in ihrem jüngsten Report. Doch die Branche wurde in den vergangenen Jahren heftig gebeutelt. Zuletzt war vergangenen September der Thomas-Cook-Konzern pleitegegangen. Regierungen mussten Urlauber nach Hause holen.

Und jetzt? Im Frühjahr werden viele Reisen gebucht, und die Veranstalter sind auf die Vorauszahlungen angewiesen. Über den Herbst und den Winter haben sie Abschläge an Hotels und Fluggesellschaften gezahlt oder eigene Hotels renoviert. Jetzt brauchen sie Geld – und das bleibt aus.

Wer Menschenmassen ausweichen will, meidet Bahnhöfe und Flughäfen, Hotels und Sehenswürdigkeiten. Also verschieben viele Urlauber ihre Planungen. Und die Reiseveranstalter können wenig machen. Sie können ihre Touren billiger anbieten. Aber sie können den Strand nicht zu den Kunden tragen. Die britische Fluggesellschaft Flybe traf es als eine der ersten, das Unternehmen mit 2.000 Mitarbeitern musste Anfang März Insolvenz anmelden.

Bei TUIfly arbeiten noch einmal 400 Menschen mehr. Und die Lage seiner Branche konnte Lackmann am Montag schon an der Anzeigetafel im Flughafen ablesen: Flug EW 2055 nach Stuttgart: gestrichen; LX 817 nach Zürich: gestrichen; AF 1839 nach Paris: ebenfalls gestrichen.

Da grenzt es fast an ein Wunder, dass in Lackmanns Flug X3 2146 nicht weniger als 175 Passagiere sitzen, nur 14 Plätze sind noch frei. "Wir können unseren Flugbetrieb zu 100 Prozent aufrechterhalten", sagt er.