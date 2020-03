Die beiden Jungs waren vor ein paar Wochen zufällig auf die Holzkisten mit den Mörsergranaten gestoßen. Eigentlich wollten sie einen Traktor aus einer nahe stehenden Scheune klauen. Doch hier, im Schuppen von Frederic F., finden sie auf einem Anhänger Sprengstoff und Munition in großen Mengen. Wenig später, als die Polizei sie aufgabelt, erzählen die beiden von ihrem Fund.

Am nächsten Morgen durchsuchen Beamte das Gebäude am Meierei-Platz in Winnert, einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, in der Nähe von Husum. Die Polizisten finden die Kisten und auch die Granaten. Als sie hören, um wen es sich beim Mieter der Scheune handelt, fahren sie gleich weiter, in ein kleines Neubaugebiet am Rand des Dorfes. Dort, im Wohnhaus von Frederic F., stoßen sie auf Gewehre, Pistolen und Revolver. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizisten hier sind. Schon einmal haben sie bei F. ein riesiges Waffenarsenal ausgehoben.

Der Fall Frederic F. fällt in eine Zeit, in der das Land wie zuletzt nur nach den NSU-Morden über terroristische Angriffe von rechts diskutiert. Und er offenbart ein massives Defizit des Rechtsstaats im Umgang mit der aktuellen Terrorgefahr.

Gut zwei Wochen nach der Durchsuchung in Winnert sitzt Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin vor der Presse, neben ihm Justizministerin Christine Lambrecht und die Chefs der deutschen Sicherheitsbehörden. Seehofer stellt sich den Fragen zu den Terroranschlägen von Hanau. Sagt, dass vom Rechtsextremismus heute die größte Gefahr für die Sicherheit im Land ausgehe. Und dass er die Polizeipräsenz im Land erhöhen werde, an den Grenzen und auch an den Flughäfen. Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble erklärt kurz darauf im Bundestag: "Selbstkritik, entschlossenes Handeln – das sind wir den Ermordeten von Hanau schuldig." Seehofer, Lambrecht, Schäuble, sie alle geloben Wachsamkeit. Wollen das Gefühl vermitteln, der Staat könne die Sicherheit seiner Bürger gewährleisten, trotz allem.

Der Fund von Winnert aber erzählt eine andere Geschichte: die eines Mannes, der tonnenweise Waffen hortet, sie kauft und verkauft, per Post quer durch Europa schickt – aber nicht bestraft wird.

"Als ich davon gehört habe, dachte ich, es kann doch nicht sein, dass sie schon wieder etwas bei ihm finden", erzählt Jutta Rese am Telefon. Sie ist die Bürgermeisterin von Winnert. Rese spricht mit gepresster Stimme und in kurzen Sätzen. Ihr ist anzuhören, wie wütend es sie macht, dass ihr Ort nun schon wieder in den Schlagzeilen steht. Frederic F. sei ein netter, solider Kerl, erzählen die Leute aus dem Dorf, manchmal schiebe er eines seiner Kinder im Wagen durchs Dorf. Man kennt sich, Winnert hat nur 730 Einwohner. Frederic F., 40 Jahre alt, arbeitet als IT-Spezialist bei einem Unternehmen, das Windkraftanlagen baut. Er sei dort "gar nicht mehr wegzudenken", sagt einer, der ihn kennt. Aus den Erzählungen klingt F. nicht wie jemand, der Sprengstoff hortet, Maschinengewehre, Werfergranaten und Tausende Schuss Munition. Und bei dem die Ermittler eine Hakenkreuz- und Reichskriegsflagge finden.

Das erste Mal stoßen die Behörden im Jahr 2015 auf ihn. Das Bundeskriminalamt bekommt einen Hinweis von Kollegen aus der Slowakei. Ein Mann namens Frederic F. habe im Jahr 2014 mehrere Maschinenpistolen über den Waffenversandhändler AFG-Security gekauft. Ein Shop mit Sitz in der Stadt Partizánske, aus dem laut Medienberichten auch die Waffen stammen, mit denen vor fünf Jahren ein Attentat auf einen koscheren Pariser Supermarkt verübt wurde. Die Slowaken geben den Vorgang an das BKA weiter, da sich die bestellten "Salutwaffen" mit geringem Aufwand zu voll funktionsfähigen Schusswaffen umbauen lassen. Wenig später, im Juli 2015, fahren die Ermittler zum ersten Mal nach Winnert, zum Haus von Frederic F.

Die Bürgermeisterin Jutta Rese wohnt nur ein paar Straßen von F. entfernt, abends geht sie mit dem Hund an dessen Grundstück vorbei. "An dem Tag 2015 war hier alles voller Polizei", sagt sie. Zwei Tonnen Waffen werden bei F. gefunden, darunter 200 Granaten, über 10.000 Patronen, mehrere MG34, das Maschinengewehr der deutschen Wehrmacht. Eine der Handgranaten ist so schlecht gesichert, dass der Kampfmittelräumdienst sie gleich vor Ort sprengt. "Wir Anwohner mussten alle unsere Wohnungen verlassen", erinnert sich Jutta Rese. Panzerfäuste hätten auf dem Hof gelegen, drei Lkw seien nötig gewesen, um das gesamte Material abzutransportieren.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg nimmt die Ermittlungen auf. Dreimal sagt F. aus, nennt Passwörter für seinen Laptop und seine Online-Konten. Es entsteht das Bild eines wahnhaften Sammlers, der über Jahre aus der Slowakei, Österreich und Deutschland Waffen gekauft hat, um sie dann bei sich in Winnert einzulagern. Erst in seinem Haus in der Neubausiedlung Osterheck, später auch in einer angemieteten Scheune im Ortskern. Aber F. nennt auch Namen: die seiner Käufer. Denn mehrfach hat er selbst Waffen verkauft, an Sammler, wie sein Anwalt der ZEIT sagt, per Post verschickt, teils unter falschem Namen. 13.740 Euro hat er auf diese Weise verdient. Er sendete Waffen nach Korfu, Wien und ins saarländische Spießen-Elversberg.