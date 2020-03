Kurz nach 13 Uhr beginnen die Polizisten in die Menge zu schießen. Vierzig Sekunden lang rattern die Gewehre, töten 69 Menschen, verletzen mindestens 180. Vierzig Sekunden, die den Lauf der Geschichte ändern: Im ganzen Land kommt es nach den Schüssen in der südafrikanischen Township Sharpeville zu Massenprotesten. Erstmals fordert der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution ein Ende der Apartheid.

