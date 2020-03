Viren kann man nicht töten – weil sie nicht leben. Sie sind pure Information, ohne eigenen Stoffwechsel, Erbmoleküle, in Eiweiß verpackt. Man kann nur ihre Vermehrung bremsen. Man kann Viren daran hindern, an menschliche Zellen anzudocken oder in sie einzudringen. Man kann den Kopiermechanismus ihres Erbguts stoppen, die Produktion ihrer Bausteine oder deren Zusammensetzung stören. Und man kann versuchen, sie in einer Zelle gefangen zu halten, damit sie keine weiten Zellen infizieren können.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden