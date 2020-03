Als Gustav von Aschenbach erfährt, in Venedig, wo er sich urlaubshalber aufhält, sei die Cholera ausgebrochen, erfüllt ihn eine seltsame Genugtuung: "Denn der Leidenschaft ist die gesicherte Ordnung und Wohlfahrt des Alltags nicht gemäß, und jede Lockerung des bürgerlichen Gefüges, jede Verwirrung und Heimsuchung der Welt muß ihr willkommen sein, weil sie ihren Vorteil dabei zu finden unbestimmt hoffen kann." Die Leidenschaft, die den berühmten, schon etwas älteren Schriftsteller gepackt hat wie eine Krankheit, ist die Liebe zu dem bildschönen polnischen Knaben Tadzio. So kommt der innere Ausnahmezustand Aschenbachs mit dem äußeren, in den die Stadt zusehends gerät, immer mehr zur Deckung. Er reist nicht ab, er stirbt an der Seuche.

Der Ausnahmezustand gehört zu den genuinen Schauplätzen der Literatur, und Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig (1911) ist das berühmteste Beispiel dafür. Der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung eröffnet neue Perspektiven. Während Florenz von der Pest heimgesucht wird, beschließen zehn junge Menschen, sich in eine freiwillige Quarantäne zu begeben. In einem komfortablen Landhaus vertreiben sie sich die Zeit. Jeder muss jeden Tag eine Geschichte zum Besten geben, sodass am Ende ein Reigen von hundert Novellen entsteht, grausame und komische, erotische und frivole. Boccaccio schildert am Beginn seines Decamerone (1348–53) die schrecklichen Zustände in der Stadt, um dann einen literarischen Spiegel zu bauen. Er zeigt das Sittenbild einer verderbten Gesellschaft, sodass sich der Leser fragen kann, ob die Seuche nicht eine verdiente Strafe sei.

Doch was heißt verdiente Strafe? Daran zerbricht der Sportlehrer Bucky in dem Roman Nemesis (2011) von Philip Roth. Haben die vielen Kinder, die der Polio-Epidemie erliegen (die Geschichte spielt hauptsächlich im Sommer 1944 in Newark), das verdient? Nein, und Bucky fragt sich: Gibt es Gott? Sein Fazit: Es gibt ihn, aber er ist böse.

Der Arzt Bernard Rieux in der Pest (1947) von Albert Camus weiß nicht, ob es Gott gibt. Er weiß nur: Man muss Anstand und Mitgefühl umso mehr zeigen, je hoffnungsloser die Lage scheint. Er arbeitet bis zur Erschöpfung. Er überlebt die Epidemie, aber seine Frau und viele seiner Freunde überleben sie nicht.

Vielleicht kommen jetzt die Tage des Lesens. Wem das Thema nicht zuwider ist, sollte Die Pest lesen oder wieder lesen. Wer es lieber meidet, sollte der Jeunesse dorée im Decamerone folgen: Sie verbietet ihrer Dienerschaft, schlechte Nachrichten zu überbringen. Man meide also die Medien – mit Ausnahme natürlich der ZEIT.