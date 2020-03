Dienstagmorgen, kurz nach zehn Uhr, Hansi Flick, Trainer von Bayern München, sitzt im Auto und fährt zum Trainingsgelände an der Säbener Straße. Noch darf er mit den Spielern auf dem Platz arbeiten, "mal sehen, wie lange noch", sagt er am Telefon. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis auch sie das Verbot, Aktivitäten in Gruppen durchzuführen, betreffen könne. Gleich wird er sich mit dem Bayernvorstand um Karl-Heinz Rummenigge treffen und beraten, ob der Verein nicht als Vorbild vorangehen müsse. "Wenn wir zu Hause bleiben, ist das doch nur gerecht." Er hat die Spieler schulen lassen, dass sie an Videokonferenzen teilnehmen können und hat Fitnesspläne erarbeitet, die sie umsetzen sollen. Er selbst lässt sich im Umgang mit der digitalen Welt von seiner Tochter helfen.

Normalerweise beginnt Mitte März die entscheidende Phase der Saison. Im vergangenen Herbst hat Flick eine taumelnde Mannschaft übernommen, behutsam hat er das Selbstvertrauen der Spieler wieder aufgebaut. Nun steht das Team an der Spitze der Bundesliga-Tabelle, im Halbfinale des DFB-Pokals und so gut wie im Viertelfinale der Champions League. Aber das alles ist jetzt wertlos. Die Bundesliga pausiert mindestens bis Anfang April, auch die Spiele der Champions League wurden bis auf Weiteres ausgesetzt. Die für Juni geplante Europameisterschaft wird auf Sommer 2021 verschoben.

Der Fußball, der Milliarden Fans weltweit mit seinem Spektakel unterhält und noch viel mehr Milliarden Euro umsetzt, steht still. Die Beteiligten sollen nun den Sinn in der Bescheidenheit suchen, darin, sich möglichst vorbildlich ins Unsichtbare zurückzuziehen. Wie schwer es ihnen fällt, vorübergehend bedeutungslos zu werden, das konnte man in den vergangenen Tagen beobachten.

Die Funktionäre agieren hektisch. Sie schachern darum, welcher Verband welche Spiele verlegt, um neue Zeiträume für nationale Wettbewerbe zu schaffen. Die sollen unbedingt fortgeführt werden. Am Dienstag kursierte die Nachricht, der europäische Verband Uefa verlange 300 Millionen Euro von Clubs und nationalen Ligen, weil er die Europameisterschaft um ein Jahr verschiebe. Die EM hätte ab Mitte Juni in zwölf Ländern stattfinden sollen, Start ausgerechnet im besonders Corona-geplagten Rom.

Doch wo sollen die Millionen herkommen? Die Clubs der Bundesliga sehen sich teilweise selbst in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht, weil am Ende der Liga rund 750 Millionen Euro an Einnahmen von Fernsehanstalten, Zuschauern und Sponsoren verloren gehen würden, müsste die Saison abgebrochen werden. Werden nicht wenigstens noch ein paar Spieltage mit sogenannten Geisterspielen ohne Publikum absolviert, könnte einigen der 18 Bundesligaclubs die Pleite drohen, so deutete es der Chef der Deutschen Fußball-Liga (DFL) Christian Seifert an. Vor diesem Hintergrund scheint nachvollziehbar, warum Funktionäre wie Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in ihrer Eigenschaft als Unternehmer am Wochenende noch öffentlich darüber sinnierten, ob die Saison irgendwie noch bis zum Sommer zu Ende gebracht werden könnte. Den Publizisten und Philosophen Wolfram Eilenberger hat es dennoch empört. Er berichtet von "blankem Entsetzen" bei sich und vielen seiner Freunde angesichts der "Blindheit und Unsensibilität" im Fußball.

Die Bundesligasaison muss am 30. Juni beendet werden. Dann enden die Verträge

Eilenberger macht fassungslos, dass noch vor einer guten Woche der FC Liverpool gegen Atlético Madrid vor über 50.000 Zuschauern in der Champions League antrat und am Samstag zuvor in Mönchengladbach Zehntausende Fans in den Borussiapark strömten zur Partie gegen Borussia Dortmund. Obwohl in der Nachbargemeinde Heinsberg das Coronavirus bereits ausgebrochen war: "Ich bin immer noch außer mir. Das ist mehr als fahrlässig. Dies wird später einmal in der Aufarbeitung der Ausbreitung des Virus stark zu thematisieren sein, diese Unverantwortlichkeit. Das waren keine Geister-, sondern Todesspiele." Wenn jetzt "wie bei einer jämmerlichen Ballettaufführung gespielt werden sollte, damit alle noch ihre Fernsehgelder kassieren", sagt Eilenberger, "dann wäre das nur ein weiterer entwürdigender Tiefpunkt in einer Folge von Fehlentscheidungen".

Der frühere Mainzer und Schalker Clubmanager Christian Heidel sitzt derzeit an seinem Zweitwohnsitz im Südwesten Mallorcas fest, wo Frau und Tochter dauerhaft leben. Er wollte diese Woche zurück nach Mainz, hat aber Angst, als Deutscher später nicht mehr zur Familie zurückkehren zu können. Deshalb bleibt er erst einmal an Ort und Stelle.

Heidel hat die Trainerbegabung von Jürgen Klopp und Thomas Tuchel entdeckt. Vor gut einem Jahr hat er bei Schalke 04 gekündigt. Die Corona-Krise, glaubt er, werde den Fußball verändern, wenn denn wieder gespielt werde. Kein Verein auf der Welt werde ohne Einbußen davonkommen, und damit würden auch die Spielergehälter und Transfersummen fallen. "Welcher Verein wird es als Erster wagen, wieder einen Transfer für 100 Millionen Euro zu machen?", fragt Heidel. Noch sei völlig unklar, wer am Ende zu den Krisengewinnern zählen werde. Wer reihenweise Spieler anwerben könne, die ablösefrei am Transfermarkt verfügbar seien, sobald ihre Clubs ihnen das vereinbarte Gehalt nicht mehr bezahlen könnten.