Bei der Morgenmesse am Dienstag sind sie zu fünft: der Frankfurter Stadtdekan und vier Getreue, die seit Jahren jeden Morgen um acht vor seiner Kirchentür stehen. Dies ist Tag eins nach dem Gottesdienstverbot, das die berühmteste Pfarrerstochter der Republik, die Kanzlerin, am Vorabend verkündet hat. Deshalb feiert Johannes zu Eltz keine öffentliche, sondern eine private Liturgie, zu der er die Gäste zugelassen hat; er feiert auch nicht direkt im Dom, sondern in der "Wahlkapelle". Hier wurden deutsche Kaiser gekrönt, nun singen die fünf das Morgenlob in einem Raum mit 45 Plätzen.

Zu Eltz, der am Ende den Segen spricht, kann ihn jetzt selber brauchen, nachdem er Zorn und Häme auf sich gezogen hat mit der Meinung, dass die Kirche nicht kurzerhand die Tür verschließen könne wegen Corona. Er benutzte das Wort "spirituelle Daseinsvorsorge" – die sei "systemrelevant" nicht nur für Christen, sondern für eine ganze Gesellschaft, "in die hinein zugerüstete Christen ihre Dienste tun". Das reichte, um absichtsvoll missverstanden zu werden als fahrlässiger Querulant. Einer, der gegen behördlichen und bischöflichen Rat zu Massenzusammenkünften aufrufe, weil er sich und die Kirche wichtig machen wolle.

Johannes zu Eltz © Evelyn Dragan für DIE ZEIT

Jetzt sagt er: "Es ging nie um Widerstand. Ich gehorche den Weisungen von oben, wenn auch unter Gewissenvorbehalt." Zu Eltz folgt ja treu seinem Bischof Georg Bätzing, dem neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz, der in einem Hirtenbrief geschrieben hatte, dass die Kirche gerade jetzt präsent sein müsse. Weil der Gottesdienst aber eine Feier der Gemeinschaft sei, "kein klerikaler Solo-Akt", wie der Stadtdekan erklärt, habe er dafür gekämpft, dass am vergangenen Sonntag im Frankfurter Dom noch einmal die Messe mit Abendmahl stattfinden durfte. Natürlich auf Abstand, ohne Handschlag zum Friedensgruß, ohne Kelch bei der Kommunion, ohne Geldkörbchen für die Kollekte und mit weniger als 100 Gläubigen in einem Dom für 500.

Wir sollten dem Fluchtimpuls widerstehen. Ich sehe es als meine Pflicht, zu bleiben, wo ich eigentlich lieber wegliefe. Und die Kraft dazu kommt von Christus. Johannes zu Eltz, 62, Stadtdekan von Frankfurt am Main

Da fuhren in Frankfurt, Hamburg, Berlin noch volle U-Bahnen, da waren Großstadtclubs geöffnet, dagegen wirkte der Kirchenmann fast überängstlich. Doch das schützte ihn nicht vor der Radikalkritik jener, die wissen, was jetzt das einzig Richtige ist, auch wenn es sich täglich ändert. Eine Frau empörte sich: Die Kirche verteile mit der Hostie den Tod!

Herrje. Da wehte einen ein Hauch von Panik wie aus Pestzeiten an, als die Kranken Glöckchen tragen mussten. In Hamburg geschah es ja jetzt bereits, dass Bus-Passagiere einen erkälteten älteren Herrn anherrschten, er infiziere hier alle und solle gefälligst aussteigen – was er auch tat.

Kann es sein, dass die Kirche auch deshalb jetzt gebraucht wird: um gegen die Weltuntergangsangst nicht nur zu predigen, sondern vorzumachen, wie Nächstenliebe trotz Sicherheitsabstand geht? Es wollen ja Alte und Sterbenskranke weiterhin besucht werden. Es sind nicht nur die Tafeln für Bedürftige bereits in Not. Eine Gemeinde in Stuttgart legte deshalb neulich im Gottesdienst Listen aus, in die sich freiwillige Helfer eintragen konnten.

Margot Käßmann, Deutschlands bekannteste Protestantin, sagt dazu: "Ich mache mir Sorgen um die Einsamen und Suizidgefährdeten." Es fehle nicht an Versuchen, Corona zu kontrollieren, wohl aber an Gottvertrauen und Lebenszuversicht. Wer jetzt noch nicht in Panik sei, müsse sich schon rechtfertigen. "Christlich ist aber, sich von der Angst nicht treiben zu lassen. In der Bibel heißt es: Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Besonnenheit." Soziale Kontakte ganz zu unterbinden sei defätistisch. Nächstenliebe funktioniere nur Face to Face und nicht auf Facebook. Auch wenn man Gottesdienste jetzt aussetze: "Die Kirchen als Orte des Trostes sollten offen sein!"