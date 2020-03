Nadine Bach hat Angst. Bach ist Anfang 30, kommt aus Hessen, arbeitet im Einzelhandel, und sie fürchtet sich vor dem Coronavirus. Viele Kunden würden "durch die Gegend husten oder niesen, ohne auf die Hygiene-Etikette zu achten". Manche lecken sich beim Abzählen der Scheine an den Fingern, erzählt Bach, und sie müsse mit diesem Bargeld hantieren. Schutzhandschuhe habe sie keine, und sie könne sich nicht ständig die Hände waschen gehen. Eine Kollegin habe immerhin Desinfektionsmittel ergattert, um ihren Arbeitsplatz ab und an zu säubern. Für Bach, die eigentlich anders heißt, aber aus Sorge vor ihrem Arbeitgeber nicht namentlich genannt werden will, ist klar: "Wir sind gerade die armen Schweine, die das Land am Laufen halten."

Bach hat sich mit einigen Kolleginnen zusammengetan, die bei Rewe und Kaufland oder der Drogeriekette dm arbeiten. Vor etwa zehn Jahren haben sie zusammen die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau abgeschlossen, nun haben sie gemeinsam einen Brief an die ZEIT geschickt, weil sie sich vernachlässigt fühlen: "Auf uns wird keine Rücksicht genommen, obwohl wir am gefährdetsten sind."

Drei Millionen Menschen arbeiten im deutschen Einzelhandel, mehr als eine Million im Lebensmittelbereich. Seit Tagen mehren sich ihre Klagen. "Ich arbeite im Einzelhandel, und was da gerade wegen Corona abgeht, ist eine Schande für unsere Gesellschaft", twitterte die Mitarbeiterin eines Supermarkts im Ruhrgebiet, "meine Kolleginnen und ich können uns gerade nicht vor einer Ansteckung schützen und ins Homeoffice gehen." Ihre sieben Tweets wurden tausendfach geteilt und endeten mit einem Appell: "Entspannt euch, seid nett zu dem Personal, und hustet verdammt noch mal in eure Armbeuge."

Nadine Bach ist Mitglied in einer Facebook-Gruppe, die mehrere Tausend Mitglieder zählt. Eigentlich ist es eine geschlossene Gruppe für Mitarbeiter des Einzelhandels, aber die ZEIT durfte in den vergangenen Tagen mitlesen. Die Beiträge lassen sich nicht im Einzelnen verifizieren, sprechen aber eine deutliche Sprache: Viele Mitarbeiter fürchten sich vor einer Ansteckung mit dem Virus; aber es sorgt sie auch der Egoismus der Menschen. "Wir müssen das teilweise aggressive Verhalten der Kunden aushalten und versuchen, weiter zu lächeln", schreibt eine Frau, die nach eigener Aussage die Filiale eines Discounters leitet. Ein Mitarbeiter berichtet von seinem Chef, der eine Kollegin trotz grippeähnlicher Symptome nicht nach Hause geschickt habe – gerade jetzt brauche man ja jede Hand. Eine andere Mitarbeiterin berichtet von ihrer Mutter, die nach einer Krebserkrankung zur Risikogruppe gehöre und trotzdem weiter "an die Front" gehe. Die Front, das sind die Filialen der Lebensmittel- und Drogerieketten, deren Mitarbeiter dieser Tage einem Ansturm von Kunden ausgesetzt sind, die sich Hygieneartikel und lange haltbare Lebensmittel mitnehmen wollen – und von denen jeder potenziell das Virus dalassen könnte.

Die Gewerkschaft fordert mehr Schutz, Arbeitgeber verweisen auf die Behörden

Am Montag hat ver.di reagiert. Die Beschäftigten im Einzelhandel seien "absolut an der Belastungsgrenze", teilte die Gewerkschaft mit. ver.di fordert, dass die Mitarbeiter angesichts von 50 Millionen Kundenkontakten am Tag besser geschützt werden: Die Behörden sollten "wirksame Hygienemaßnahmen" anordnen und die Arbeitgeber verpflichten, sie einzuhalten. Es brauche mehr und längere Pausen zum Händewaschen, außerdem sollten zum Beispiel die Kassen regelmäßig desinfiziert werden. Die Unternehmen sollten ihren Kunden ermöglichen, bargeldlos zu bezahlen. Außerdem fordert ver.di, dass die Mitarbeiter im Handel bundesweit der "kritischen Infrastruktur" zugerechnet werden und eine "Garantie auf Kinderbetreuung" bekommen sollten.

Die Arbeitgeber gehen unterschiedlich mit der Lage um. In der Facebook-Gruppe melden sich Filialleiter, die ihren Mitarbeitern für ihr Engagement danken. Fotos machen die Runde, die zeigen, dass manche Läden Produkte wie Klopapier oder Nudeln rationieren, ihre Kunden an die Hygiene-Etikette erinnern und sie zum bargeldlosen Bezahlen animieren. Eine Mitarbeiterin schreibt, dass ihr Chef eine Art "Spuckschutz" aus Plexiglas über ihre Kasse bauen will. Andere Mitglieder berichten, wie ihre Chefs die Dienstpläne so anpassten, dass besonders gefährdete Mitarbeiter weniger Kundenkontakt haben.



Vorgesetzte, die die Gefahr runterspielen

Es gibt aber auch Chefs, die die Gefahr herunterspielen. Die Mitarbeiterin eines Geschäfts in Süddeutschland beschreibt, dass sie weder Desinfektionsmittel noch Einmalhandtücher habe. Sie traue sich auch nicht, ihren Chef danach zu fragen, weil sie fürchte, dann entlassen zu werden. Der ZEIT hat sie die Kurznachrichten ihres Chefs weitergeleitet, in denen der zweideutige Quellen zitiert: Corona sei auch nicht schlimmer als die Influenza; wenn man tief einatme, zehn Sekunden die Luft anhalte und dabei keine Beschwerden habe, sei man auch nicht infiziert. Leichtfertige Hinweise statt Schutz.

Die ZEIT hat auch die zehn großen Lebensmittel- und Drogerieketten dazu befragt, was sie derzeit tun, um ihre Mitarbeiter zu schützen. Bis Redaktionsschluss antwortete nur die Drogeriekette dm nicht.