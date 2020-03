Einst ehrte Joachim Gauck uns Migrantenkinder mit einer Einladung. Nun wirbt er für "erweiterte Toleranz" nach rechts.

Vor einiger Zeit begann der frühere Bundespräsident Joachim Gauck mit Lesungen und Interviews zu seinem jüngsten Buch Toleranz. Einfach schwer. Gauck wirbt darin, kurz gesagt, um mehr Verständnis für die Wählerschaft auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Auch nach den rechtsextremen Morden von Hanau ließ Gauck keinen Sinneswandel erkennen. Uns fiel dazu ein Abend im März 2014 im Schloss Bellevue ein.

Der Bundespräsident hatte zu einem "musikalisch-literarischen Abend" eingeladen, um die Vielfalt im Land zu feiern. Es kamen begnadete Musikerinnen aus Indonesien, ein türkisch-bayerisches Blasorchester und viele andere, die irgendetwas Interessantes, Wichtiges oder Lustiges konnten und keine deutschen Namen hatten. Wir drei hatten ein Buch geschrieben, Wir neuen Deutschen. Darin erklärten wir, Kinder von Migranten aus Polen, Vietnam und der Türkei, unser kompliziertes Verhältnis zu Deutschland. Es ging um unser Leben hier, unser Selbstverständnis als deutsche Kinder ausländischer Eltern und um die Wut darüber, dass sich die Bundesrepublik so schwer damit tut, ein Einwanderungsland zu sein. An diesem Abend sollten wir aus unserem Buch vorlesen.

Als wir in der Garderobe saßen, fühlten wir uns kurz wie bei "Deutschland sucht den Supermigranten" – lauter Migranten würden einer deutschen Elite gleich auf der Bühne ihre Fertigkeiten vorführen. Diesen Gedanken verscheuchten wir schnell.

Wir spürten an diesem Abend eine seltsame Genugtuung. So, als ob sich alle Anstrengungen unserer Leben plötzlich ausgezahlt hätten. Dabei ging es nicht um uns allein. Es ging auch um unsere Eltern. Sie waren ebenfalls unter den Gästen dieses Abends. Ihnen hatten wir das Buch gewidmet, für die erlittenen Demütigungen, die Härten und für ihre Mühen, in diesem Land anzukommen. Oder: uns ankommen zu lassen. Denn obwohl unsere Eltern aus den unterschiedlichsten Ländern stammten, obwohl die einen in der Fabrik arbeiteten und die anderen Akademiker waren, ähnelten sich die Sätze, mit denen sie uns in Deutschland großzogen: Du musst es den anderen zeigen. Du musst mehr leisten als die Deutschen. Mach uns keine Schande.

Deutschland hatte es unseren Eltern schwer gemacht, ihr Akzent würde immer ihre Herkunft verraten, ganz gleich, wie lange sie hier lebten und arbeiteten. Nun schüttelten sie dem Bundespräsidenten die Hand. Sie waren aus dem Vietnamkrieg, dem grauen Sozialismus Polens, der Armut in der Türkei aufgebrochen und an diesem Abend im Schloss Bellevue angekommen.

Von diesem Abend gibt es ein Foto. Wir drei stehen da mit einem verlegenen Lächeln neben dem Bundespräsidenten und seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt, hinter uns die Deutschlandfahne. Jede von uns hat es bei sich im Büro oder bei den Eltern daheim aufgehängt.

Einige Zeit später erwähnte uns Joachim Gauck in seiner Rede, als er zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes Menschen einbürgerte. "Vor ein paar Wochen saßen hier auf der Bühne im Schloss Bellevue drei Journalistinnen, junge Frauen mit polnischen, vietnamesischen und türkischen Familiengeschichten, allesamt – wie es so schön heißt – bestens integriert", sagte er und zitierte dann aus unserem Buch. "Sie sprachen von ihrem Verhältnis zu Deutschland, von zwiespältigen Emotionen: 'Wut, weil wir das Gefühl haben, außen vor zu bleiben; weil es ein deutsches 'Wir' gibt, das uns ausgrenzt. Und Stolz, weil wir irgendwann beschlossen haben, unsere eigene Identität zu betonen.' Solche Worte treffen mich natürlich, sie freuen mich aber auch." Gauck appellierte, dass es keine Einteilung mehr in "wir" und "ihr" geben dürfe. Er schien unsere Botschaft verstanden zu haben; mehr noch: Er schien sie zu teilen.

Wir waren überrascht. Vielleicht, dachten wir, braucht es Bücher wie unseres, die von der Wut der Eingewanderten und ihrer Kinder handeln, gar nicht mehr. Vielleicht ist Deutschland auf dem richtigen Weg, tatsächlich bereit, sich als Einwanderungsland zu begreifen. Neue Deutsche und alteingesessene Deutsche würden endlich zusammenfinden.