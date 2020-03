Karoline Preisler hat sich mit dem neuartigen Coronavirus in fiziert. Abgeschottet liegt sie im Krankenhaus, bekommt kaum Luft und schläft schlecht. Gegen die Einsamkeit hilft der FDP-Politikern ein Tagebuch, das sie öffentlich auf Twitter führt.

DIE ZEIT: Frau Preisler, Sie liegen schon seit einigen Tagen im Krankenhaus. Wie geht es Ihnen?

Karoline Preisler: Als ich in die Klinik kam, ging es mir schrecklich. Ich dachte, ich ersticke. Hier erhalte ich Sauerstoff und Medikamente gegen die Atemnot. Ich esse aber schlecht, habe Gewicht verloren und habe Kreislaufprobleme. Auch wenn ich mich schon besser fühle, werde ich noch länger isoliert bleiben. Das ist grausam. Die Zeit verrinnt nur tröpfchenweise. Ich kann kaum schlafen, nur etwa drei Stunden nachts.

ZEIT: Warum?

Preisler: Weil ich schlecht Luft kriege. Seit ich nicht mehr die ganze Zeit Sauerstoff erhalte, laufe ich auf und ab im Zimmer, damit ich keine Thrombose bekomme. Ich kann es schon auswendig sagen: Acht Schritte ist der Raum breit, zehn Schritte lang. Hier habe ich nur Kontakt mit einer hinkenden Taube auf meinem Fensterbrett und zu vermummten, aber sehr netten, kompetenten Ärzten und Pflegekräften. Das Krankenhaus hier in Stralsund ist vorbereitet, hält die besten Mediziner vor und beeindruckt mich täglich.

ZEIT: Sie waren Spitzenkandidatin der FDP in Mecklenburg-Vorpommern bei der Europawahl 2019, sind Juristin, Ihr Ehemann ist FDP-Bundestagsabgeordneter. Auf Twitter lassen Sie das Land an Ihrer Corona-Erkrankung teilhaben. Wieso?

Preisler: Nachdem ich mich angesteckt hatte, habe ich keine detaillierten Berichte über den Krankheitsverlauf gefunden. Die gab es einfach nicht, das wollte ich ändern. Das Tagebuchführen gibt mir aber auch etwas: Ich bin abgeschottet von der Außenwelt und gerade deshalb bewegt von den vielen Leuten, die Anteil nehmen, mich aufbauen. Im Gegenzug hoffe ich, dass ich manchen Mut machen kann.

ZEIT: Wer Ihnen auf Twitter folgt, kann sehen, dass Ihre Familie gerade geteilt ist, aber doch ständig zusammen.

Preisler: Zu Hause sind mein Mann und meine drei kleinen Kinder, eins ist elf, und die Zwillinge sind neun. Wir telefonieren ständig, machen Videochats per FaceTime. Dass mein Mann bei ihnen sein kann, während ich weg bin, war gar nicht so selbstverständlich.

ZEIT: Er hat sich ebenfalls mit Corona infiziert.

Preisler: Er war sogar der Erste von uns, er war in Österreich Skifahren. Als er zurückkam, hat er einen Sonntag mit mir verbracht. Zunächst hatte er keine Symptome, erst im Tagesverlauf bekam er Schnupfen. Da habe ich gesagt: Du musst dich morgen gleich testen lassen! Also fuhr er nach Berlin, nahm die Tiefgarage zum Bundestag und ging direkt zur Krankenschwester. Zwei Tage später kam das Ergebnis: positiv. Er kam in Quarantäne, in Berlin.

ZEIT: Und Sie waren mit Ihren Kindern zu Hause in Barth?

Preisler: Ja. Als ich den Anruf bekam, dass er positiv getestet worden ist, war ich gerade unterwegs. Sofort habe ich alle Personen kontaktiert, mit denen ich in engem Kontakt gewesen war. Keine meiner Kontaktpersonen wurde positiv getestet, auch meine Kinder nicht.

ZEIT: Wie lief der Test bei Ihnen ab?

Preisler: Ich informierte sofort das Gesundheitsamt und begab mich mit meinen Kindern zu Hause in Quarantäne. Für die war das hart, in der Schule ist Corona ja ein riesiges Thema. Da wurde eine diffuse Angst plötzlich real. Die Kinder haben sehr geweint. Aber als die Mitarbeiter des Gesundheitsamts kamen, voll vermummt, war das auch ein wenig wie ein Abenteuer. Nach weniger als zehn Stunden hatten wir das Ergebnis. Da ging es mir auch schon richtig dreckig.