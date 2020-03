Am Dienstag schimpfte Sachsens Ministerpräsident über Nacktrodler. Hunderte Besucher hatten sich am Wochenende, trotz Corona-Warnungen und Virengefahr, im Erzgebirge versammelt, um Barbrüstige beider Geschlechter bei der Hangabfahrt zu bejubeln. Diese "eigenartige Aktion des Nacktrodelns", sagte Michael Kretschmer, "so etwas darf es nicht geben." Manchmal braucht es auch Härte im Bizarren.

Kretschmer, im vorigen Jahr als Regierungschef wiedergewählt, erlebt die größte Krise seiner Amtszeit, und anders als die Krisen davor hat sie nichts mit Populismus zu tun, mit AfD-Wählern oder Wutbürgern. Diesmal ist der Gegner unsichtbar, er lässt nicht mit sich diskutieren. Der Gegner ist ein Virus, das man allenfalls mit Tatkraft schlägt. Schafft Kretschmer, schaffen seine Amtskollegen das?

Es gibt Debatten um die Frage, wie sinnvoll der Föderalismus in Tagen wie diesen ist, in denen sich manche eher ein deutschlandweites Durchregieren wünschen würden. Alle Ministerpräsidenten der Republik sind deshalb gleichermaßen gefordert – und dennoch ist die Lage im Osten besonders: Hier kommen vor allem die drei Wahlländer des vergangenen Herbstes aus politisch aufgerauten Lagen, mehr als irgendwo sonst kämpfen Politiker um ihre Glaubwürdigkeit. In der Corona-Krise können und müssen sie an vorderster Front beweisen, dass sie krisenfähig sind. Und mit ihnen muss es die Demokratie beweisen.

Kretschmer, hört man aus seinem Umfeld, sehe dabei gerade auch die Vorteile des Föderalismus: Man hat sein Land und seine Leute im Blick, kennt ihre Mentalitäten und Eigenheiten, hat direkte Kontakte – in diesem Fall zu Kliniken, Chefärzten, Landkreisen. Aber kommt man zu schnellen Ergebnissen? In der vorigen Woche, als es um die Frage ging, wie eilig Schulen geschlossen und Kitas dichtgemacht werden sollten, hatte man den Eindruck, es sei Sachsen, das hinterherhänge: Während Halle in Sachsen-Anhalt schon verkündet hatte, das öffentliche Leben einzufrieren, gab es in Sachsen solche Signale zunächst nicht. Dann beschloss man ein zweistufiges Verfahren: Erst die Schulpflicht aufheben, damit Eltern ihre Kinder freiwillig zu Hause behalten. Dann die Schulen ganz schließen, aber eine Notbetreuung aufrechterhalten. Am Ende funktionierte das leidlich. Dafür wird man den Eindruck nicht los, dass es Bundesländer gibt, die energischer agieren: Bayern setzt eigene Milliarden-Hilfsprojekte auf, während Sachsen am Dienstag nur mühsam zu einer Kreditregelung für Kleinunternehmer fand (siehe Kasten unten).

Ministerpräsidenten, ob Reiner Haseloff in Sachsen-Anhalt oder Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, sind in diesen Zeiten in jedem Fall: die ersten Ratgeber vieler Bürger. Vor allem auf ihren Social-Media-Seiten laufen Tausende Fragen auf, Teams kümmern sich um die Beantwortung, Kretschmer reagiert auf vieles selbst. Auch regiert wird nur noch wenig in direkten Gesprächen: Mit der Bundesregierung kommunizieren die Länderchefs sowieso in Schaltkonferenzen, auch die Kabinette stimmen sich vielfach telefonisch ab. Die Landtage arbeiten im Not-Modus, nur in Sachsen blockierte die AfD in den vergangenen Tagen die Einrichtung eines reduzierten Parlamentsbetriebs für die Krisenzeit.

Die Sorge der Regierungen ist vor allem: Man will, bei aller Notwendigkeit harter Maßnahmen, die Bürger nicht überfordern. Ihn treibe die Frage um, "wie lange wir den Stillstand aushalten", sagte Kretschmer der Freien Presse. "Das, was wir gerade machen müssen, fordert die Leute unglaublich. Ich habe weinende Alleinerziehende bei mir gehabt."

In Thüringen, wo es bis vor zwei Wochen keine Minister gab und Thomas Kemmerich (FDP) über Wochen quasi allein regierte, finden sich jetzt nicht wenige, die besonders froh sind, dass das Land gerade noch rechtzeitig vor der Corona-Welle ein vollständiges Kabinett bekommen hat. Auch Ramelows Wahl zum Ministerpräsidenten Anfang März hatte ja auf der Kippe gestanden, wegen eines Corona-Verdachts bei einem Abgeordneten. Das wäre dann Ironie gewesen: wegen Corona keine Regierung zu haben, die gegen Corona kämpfen kann.

In Sachsen hat sich Michael Kretschmer, der derzeit schniefend und schnupfend durch seine Staatskanzlei läuft, auf Corona testen lassen. Mit negativem Ergebnis, wie er der Freien Presse erklärte. "Ich habe einfach einen Männerschnupfen", sagte er.