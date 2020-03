DIE ZEIT: Sie sind einer der Ärzte, die von dieser Woche an in Berlin darüber entscheiden, welche Menschen auf das Coronavirus getestet werden. Nach welchen Kriterien gehen Sie vor?

Michael de Ridder ist Arzt im Ruhestand. Er ist ausgebildeter Internist und Rettungsmediziner und hat lange Jahre die Rettungsstelle des Urbankrankenhauses geleitet, eine der größten Europas

Michael de Ridder: Zunächst einmal muss es den Verdacht auf eine Infektion geben, die sich in den tiefen Atemwegen ausgebreitet hat, also etwa auf eine Lungenentzündung. Gibt es diesen Verdacht, muss der Patient zudem Kontakt mit einem nachweislich infizierten Corona-Patienten gehabt haben oder in einem entsprechenden Risikogebiet gewesen sein. Erst dann wird er auf das Virus getestet.

ZEIT: Warum muss man das entscheiden?

De Ridder: Weil die Kapazitäten, solche Tests durchzuführen, begrenzt sind. Wir machen also schon zu diesem Zeitpunkt eine Art von Triage.

ZEIT: Von einer Triage ist jetzt viel die Rede – was ist das genau?

De Ridder: Das Wort kommt vom französischen trier, übersetzt "sortieren", und genau darum geht es: Es wird nach Dringlichkeit sortiert. Wer muss also bevorzugt getestet werden? Wer bekommt bei Symptomen die erste Behandlung? Das ist ein übliches medizinisches Vorgehen, etwa bei Unfällen mit vielen Verletzten, aber auch in Rettungsstellen.

ZEIT: Wie entscheidet man so etwas?

De Ridder: Bei einem großen Unfall schauen sich die Ärzte, die als Erste vor Ort sind, zunächst einmal die Verletzten an und sortieren sie: Patienten mit einer massiven Blutung etwa kommen in die dringlichste Kategorie Rot, solche mit leichten Verletzungen in Grün. Menschen, für die es keine Hoffnung mehr gibt, die also höchstwahrscheinlich sterben werden, kommen in die Kategorie Blau – das bedeutet: hoffnungslos.

ZEIT: Ist das nicht unethisch? Man kann doch nicht einfach Menschen aufgeben.

De Ridder: Das wäre dann unethisch, wenn begründete Aussicht auf Rettung bestünde. Wenn die aber nicht besteht, müssen wir uns auf die Patienten konzentrieren, die wir glauben retten zu können.

ZEIT: Wie läuft die Triage im Krankenhaus ab?

De Ridder: Auch da wird – im Fall der Überlastung – nach Kriterien entschieden, mit denen man die Patienten schnell und zuverlässig einschätzen kann. Corona-Kranke mit hochgradiger Atemnot und Zeichen einer Lungenentzündung werden dann schnell auf der Intensivstation beatmet. Andere mit weniger starken Beschwerden kommen auf die Normalstationen.

ZEIT: In Italien müssen Ärzte schon jetzt Patienten abweisen, die eigentlich eine Beatmung brauchen, für die es aber nicht genügend Plätze gibt. Wie entscheidet man dann?

De Ridder: Die Ärzte müssen dann andere Kriterien heranziehen: Wie ist der Sauerstoffgehalt des Blutes? Wie ist der Blutdruck? Hat jemand noch weitere schwere Erkrankungen? Es ist aber sicher nicht immer so eindeutig. Ich kann deswegen nur dazu raten, dass die Entscheidung von mehreren Schultern getragen wird. Unter ihnen sollten auch erfahrene Mediziner sein. Das macht es einfacher.

ZEIT: Ist es denn so, dass in Italien schon Menschen aufgegeben wurden?

De Ridder: Ich bin nicht sicher, aber das halte ich für wahrscheinlich.

ZEIT: Kann es auch in Deutschland in den nächsten Monaten zu solchen Situationen kommen?

De Ridder: Wir haben dreimal so viele Beatmungsplätze wie Italien, nämlich 28.000, die man zur Not auf 34.000 erweitern kann, wenn man beispielsweise Narkosegeräte aus den Operationssälen mitnutzt. Es fehlen aber 4800 Intensiv-Pflegekräfte – Spezialisten also, die die Maschinen bedienen können. Das ist das eigentliche Nadelöhr.