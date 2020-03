DIE ZEIT: Herr Scholz, bei Ihrem Auftritt am Sonntag in der Talkshow von Anne Will konnte man Sie husten hören. Wie geht es Ihnen?

Olaf Scholz: Ich bin ein wenig erkältet, aber ansonsten geht es mir gut – das ist eine Folge des nasskalten Wetters. Sie müssen sich also keine Sorgen machen. Danke aber der Nachfrage.

ZEIT: Wir sprechen mit Ihnen am Telefon. Wie läuft das jetzt im Kabinett: Gibt man sich noch die Hand?

Scholz: Das Händeschütteln gewöhnen wir uns gerade alle ab. Das fällt schon schwer, wenn man es sein Leben lang gemacht hat, aber es geht. Es gibt jetzt mehr Videoschalten und Telefonkonferenzen. Aber persönliche Treffen lassen sich nicht vermeiden, wenn man gut miteinander regieren will. Man spürt die Ernsthaftigkeit. Auch uns Politikern ist angesichts dieser Krise manchmal mulmig zumute, genau wie vielen Bürgerinnen und Bürgern.

ZEIT: Es gibt bereits erste Coronafälle im Bundestag. Ist der Staat noch handlungsfähig?

Scholz: Eindeutig ist er das. Das muss auch so bleiben. Wir haben alle einen Amtseid geschworen, und dieser Verantwortung werden wir gerecht. Nehmen Sie die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes. Wir helfen damit Unternehmen – und ihren Beschäftigten –, die wegen der Krise in Schwierigkeiten kommen. Das haben wir innerhalb eines Tages im Bundestag und im Bundesrat beschlossen. Normalerweise dauert so ein Gesetzgebungsverfahren Monate.

ZEIT: Die Regierung hat praktisch das Land komplett dichtgemacht. Wie lange soll das so bleiben?

Scholz: Unsere Maßnahmen gelten jetzt erst mal bis nach Ostern, dann müssen wir weitersehen. Wir tun alles, um die schnelle Ausbreitung des Virus zu begrenzen, damit unser Gesundheitssystem damit zurechtkommen kann. Und wir müssen diejenigen vor einer Ansteckung bewahren, die damit nicht so einfach fertigwerden – die Älteren beispielsweise oder Personen mit Vorerkrankungen.

ZEIT: Und wenn das Virus bis dahin nicht gestoppt ist?

Scholz: Mein Eindruck ist: Unser Land ist sehr solidarisch, und fast allen ist der Ernst der Lage klar. Es geht um den Schutz unserer Gesundheit. Ich habe jedenfalls nicht viele gehört, die sich über die Entscheidungen beschweren.

ZEIT: Länder wie Südkorea sind früh entschlossen gegen die Epidemie vorgegangen. Warum nicht wir?

Scholz: Deutschland hat, nachdem das Virus auch hier identifiziert wurde, schnell gehandelt. Und dramatische Entscheidungen getroffen. Wir schauen uns aber natürlich genau an, wie andere Staaten reagieren.

ZEIT: Man hat den Eindruck, dass im Moment Virologen und Gesundheitsexperten sehr einflussreich sind. Wer regiert das Land: die Politik oder die Wissenschaft?

Scholz: Zweifellos die Politik. Wir lassen uns von wissenschaftlichem Rat leiten, aber es sind unsere Entscheidungen, für die wir am Ende auch die Verantwortung übernehmen müssen. Da kann sich niemand wegducken. Ich glaube, dass uns dabei etwas hilft, was oft als Nachteil bezeichnet wird: der Föderalismus. Weil ganz viele mitreden, dauert es vielleicht manchmal ein wenig länger, dafür werden aber bei der Abwägung der verschiedenen Handlungsmöglichkeiten auch mehr Gesichtspunkte beachtet. Das macht Entscheidungen am Ende oft besser.