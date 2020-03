Los Angeles, New York, Tokio, Madrid, London, Hamburg, Berlin: Wie Dominosteine sind viele große Opernhäuser in den letzten Wochen und Monaten umgefallen beziehungsweise von einem ihrer Gigastars abgefallen – von Plácido Domingo, 79. Keine Auftritte mehr an eingefleischten Fan-Hochburgen wie der Met, kein Farewell mit den Helden aus Verdis Simon Boccanegra, Don Carlos oder Macbeth. Als Gründe werden vorgetragen, je nach Krisenmanagement, Formulierungskunst und Courage: 1. Das grassierende Coronavirus, also "medizinische Empfehlungen bezüglich Alter und Komorbidität" (Hamburgische Staatsoper). 2. Einvernehmliche Vertragsauflösungen, um "weitere Irritationen zu vermeiden" (Royal Opera House Covent Garden, London; Teatro Real, Madrid). Oder 3. Domingos "persönliche Entschuldigung wegen sexueller Übergriffe". Diese werte man als Schuldeingeständnis, so beispielsweise Dietmar Schwarz, der Intendant der Deutschen Oper Berlin, weswegen er ein Engagement Domingos vor allem "gegenüber Frauen" nicht länger für vertretbar halte: "Es tut uns sehr leid, dass es am Ende so ist."

