Erik Flügge, Jahrgang 1986, ist katholisch, Bestsellerautor und politischer Berater. Hier beschreibt er seine Kirche von außen – im Wechsel mit der Pfarrerin Hanna Jacobs. © Ruprecht Stempell

Wegen Corona fällt gerade in den Kirchen sehr viel aus. Fachtagungen und Schulungen, Gottesdienste und Sitzungen. Alle Absagen enden mit der Zeile: Wir werden die Veranstaltung zu gegebener Zeit nachholen. Bitte nicht!

Wie soll denn der kommende Herbst genau aussehen? Gleichzeitig zu den viel zu vielen katholischen und evangelischen Konferenzen, die jeden Herbst stattfinden, finden dann noch all die viel zu vielen katholischen und evangelischen Konferenzen aus dem Frühjahr statt, die jetzt verschoben wurden?

Ist es nicht eher an der Zeit, die Frage zu stellen: Braucht es all diese Konferenzen? Was genau ist der Mehrwert von den vielen Begegnungen, außer dass sie zur Verbreitung von Grippe, Corona und Schnupfen geeignet sind? Was genau ist die Wirkung der vielen Vernetzungen, Schulungen, Sitzungen und Diskussionsveranstaltungen?

Wozu genau wollen wir im Herbst Konferenzen nachholen, wenn wir noch immer an den Ergebnissen der letzten Konferenz arbeiten könnten? Was bringen all die Reflexionen, wenn das Ergebnis stets ist, dass man geistig angeregt wurde, aber das Tun vergisst? Was sind am Ende all diese Sitzungen, Schulungen und Fachtagungen anderes als Zeit, die man untereinander verbringt, statt zu Hause für die Leute da zu sein?

Leute, die ständig tun und planen, haben wenig Zeit, zu konferieren.

Vernetzung hat nur dann einen Mehrwert, wenn sie nicht dazu dient, sich eine Wagenburg aus gleichen Überzeugungen zu bauen. Wenn sie nicht dazu dient, sich selbst in kuscheliger Atmosphäre zu bestätigen, dass alles bleiben kann, wie es immer war. Netzwerke braucht es dann, wenn Menschen sich in ebendiesen wirklich zusammentun wollen, um gemeinsam etwas zu stemmen.

Natürlich tut dieser Text einzelnen Personen Unrecht. Selbstverständlich kenne ich die Leute, die aus jeder Begegnung etwas machen. Peter Otten in Köln zum Beispiel. Pastoralreferent und voller Tatendrang. Ein Mensch, der ständig alle Leute, die er trifft, zu immer neuen konkreten Aktionen zusammenschweißt. Es gibt sie, diejenigen, die sich ständig selbst überprüfen und dann Versuche starten, Dinge besser zu machen. Genau die Leute, die ständig tun und planen, haben wenig Zeit für all die vielen Konferenzen. Sie sind froh um jeden Termin, der nicht mehr als eine Telefonkonferenz ist. Genau hier liegt meines Erachtens die Chance der aktuellen Situation. Machen wir doch einfach jetzt aus all den Tagungen dieses Frühjahr vor Ort das Gegenteil: Online-Schalten ohne Ansteckungsrisiko. Die Technologie dafür ist längst erfunden.

So ermöglichen wir denen, die etwas reißen wollen, dass sie leichter teilnehmen können, und all denjenigen, die nach der letzten Konferenz noch nichts erprobt haben, ersparen wir viel Zeit, in der sie es tun können.