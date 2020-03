Manche Twitter-Kommentare zur Corona-Krise zynisch zu nennen wäre untertrieben. Das Virus treffe doch nur Alte und Vorerkrankte, meinen einige User. Für kranke und alte Menschen, schreibt jemand, könne das Virus echt gefährlich werden. – "Muss man deshalb aber gleich alles verbieten?"

"Viele ältere Menschen fühlen sich zurzeit in die Ecke gedrängt", sagt Hans Jürgen Heppner, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. "Ein italienischer Arzt soll gesagt haben, er behandle niemanden mehr über 80 – so etwas verunsichert die Älteren." Manche Mitbürger erliegen zudem dem Irrtum, mit "älteren Menschen" seien ausschließlich hochbetagte Senioren gemeint. Schon ab 50 ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Corona-Infektion zu sterben, deutlich erhöht. Gerade Vorerkrankungen können das Risiko für deutlich Jüngere erhöhen, sagt Heppner: "Ein 40-Jähriger mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung kann bei einer Infektion mit Sars-CoV-2 eine genauso schlechte Prognose haben wie ein 80-Jähriger ohne relevante Vorerkrankungen."

Deshalb ist jetzt Umsicht bei allen Begegnungen so wichtig – und andere Twitteruser kämpfen dafür. Wer fürsorglich mit seinen Mitmenschen umgehen möchte, muss das Virus und seine Verbreitungswege mitdenken. Sars-CoV-2 reist gern und häufig unauffällig, nutzt menschliches Sozialverhalten wie Händeschütteln und zwischenmenschliche Nähe. Dagegen hilft nur physische Distanz – und Hygiene. "In dieser Zeit sollte das Enkelkind eben nicht für eine Woche bei den Großeltern zum Babysitten abgegeben werden", sagt Hans Jürgen Heppner. Und das Familientreffen zu Ostern müsse ausfallen. "Ostern kommt wieder, aber Oma ..."

Ältere Menschen sind stärker gefährdet, weil Lunge und Herz im Laufe des Lebens schwächer werden. Eine 80-Jährige hat etwa nur noch 60 Prozent der Lungenfunktion einer 25-Jährigen. Fällt nun Sars-CoV-2 über die Lungenzellen her, fehlt dem Körper der Sauerstoff, das Herz muss verstärkt pumpen. Das überlastet alte oder geschwächte Herzen. Zusätzliche Infektionen verschlimmern die Lage. Deshalb sollten sich sogenannte Risikogruppen gegen die normale Grippe und Pneumokokken impfen lassen – am besten zu Hause.

Es wird viel darüber geredet, dass die Mehrzahl der Erkrankungen milde verläuft. Aber in 10 bis 20 Prozent der Fälle kämpfen die Betroffenen mit schweren Symptomen. Wie viele Überlebende jetzt berichten, ist das kein Spaziergang. Eine beidseitige Lungenentzündung kann sich anfühlen, als würde man ersticken. Dieser schwere Verlauf tritt schon bei Patienten ab Mitte 50 gehäuft auf – kommt aber auch bei sehr viel Jüngeren vor. Zumal wenn jemand bereits einen hohen Blutdruck hat, an Diabetes, einer Herzkrankheit oder an Krebs leidet.

Doch nicht nur Viren gefährden die Gesundheit, auch Einsamkeit kann den Körper schwächen. Dürfen die erwachsenen Angehörigen also nicht mehr zu Oma und Opa? "Jemand, der in der Tiefe der Oberpfalz drei Monate lang im Wesentlichen zu Hause war, kann seine Eltern besuchen", sagt der Altersmediziner Hans Jürgen Heppner. Sofern er keine Atemwegserkrankung hat. Kommt jemand dagegen aus einem Risikogebiet, sollte er zumindest zwei Wochen lang auf den Sonntagsausflug mit der 70-jährigen Mutter mit Diabetes und Asthma verzichten. Heppner selbst kam gerade von einem abgesagten Forum aus Österreich nach Deutschland zurück. "Eigentlich besuche ich meine Mutter häufiger", sagt er, "das tue ich jetzt erst mal nicht." Sollte jemand mit krebskranken, alten oder bettlägerigen Menschen leben oder dort oft vorbeischauen, ist besondere Vorsicht geboten.

Jetzt schlägt die Stunde der Telekommunikation. Wer schon immer bei den Eltern einen E-Mail-Account oder die Software für Videokonferenzen einrichten wollte, sollte es jetzt tun – unter Wahrung aller Vorsichtsmaßnahmen. Das ermöglicht nicht nur den Chat mit den Enkeln, ein Internetanschluss kann geradezu lebenswichtig werden. Um Menschenansammlungen zu meiden, sollten ältere und gefährdete Menschen seltener zum Einkaufen gehen. Fürsorgliche Nachbarn können da etwas mitbringen. Zudem liefern auch einige Supermärkte nach Hause – freilich nur wenn der Kunde per Vorkasse oder Sofortüberweisung, Paypal oder Kreditkarte zahlt. Eine unüberwindbare Hürde für Senioren, die offline leben. Achten sollte man ebenso darauf, ausreichende Mengen wichtiger Medikamente im Medizinschrank zu haben, weil Praxen und Apotheken vielleicht überlaufen sind.