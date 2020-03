Es war im Frühjahr 2018, als Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann in die Netflix-Maschine gerieten. Gerade hatten die beiden deutschen Filmproduzenten dem amerikanischen Streaming-Riesen ein Konzept für eine Serie über einen jugendlichen Drogendealer verkauft. Jetzt durften sie bei deren Umsetzung keine Zeit verlieren. In zwölf Monaten sollten sie die fertige Serie abgeben, so gibt es Netflix vor.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden