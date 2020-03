Star Wars geht es ein bisschen wie der SPD: Das Franchise steht sich brutal selbst im Weg. Jeder neue Film der Serie muss immer Bezug auf die glorreiche Vergangenheit nehmen, um die Fans nicht zu vergraulen, aber gleichzeitig halt schon auch mal was Neues wagen, um nicht langweilig zu werden. Dass diese Unentschiedenheit fürchterlich anstrengend ist – sowohl für Filmschaffende als auch für Filmschauende –, konnte man an den letzten Star Wars-Kinofilmen beobachten, die jeweils von der Kritik gehasst und von den Fans geliebt wurden – oder eben umgekehrt.

Anders ist das bei The Mandalorian, dem Kronjuwel des neuen Streaming-Dienstes Disney+, der jetzt in Deutschland startet. Das liegt daran, dass die Serienmacher Jon Favreau und Dave Filoni zwar verstehen, was den ursprünglichen Charme von Star Wars ausmacht, sich aber für ihr Projekt der alles übergreifenden Geschichte der Skywalker-Familie entledigt und die Rebellion gegen das Imperium in den Hintergrund verbannt haben. Kurz: Niemand will irgendwelche Superwaffen sprengen, keiner fragt, wer jetzt eigentlich wessen Vater ist. Und die Macht der Jedi kommt zwar vor, aber in geschrumpfter Form und eher mit humoristischem Effekt.

Heimlicher Star der Serie ist Baby Yoda. Eine sehr niedliche Babyversion jener Spezies, der Meister Yoda aus der Star Wars-Filmen angehört. Eigentlich will man das an dieser Stelle nicht verraten, um die Überraschung nicht zu versauen. Aber es weiß eh schon jeder Bescheid, der genügend Zeit im Internet verbringt. The Mandalorian läuft in den USA seit November 2019, und Baby Yoda (in bester Star Wars-Tradition eine kleine animatronische Puppe) ist längst zu einem Popkultur-Phänomen geworden. Dieses Baby jedenfalls soll der titelgebende Mandalorianer (Pedro Pascal), ein Kopfgeldjäger und Angehöriger einer Kaste von Kriegern, die niemals ihre Helme abnehmen (was auch bis zur letzten Folge nicht passieren wird), an die Überreste des zerschlagenen Imperiums ausliefern (wir befinden uns in der Zeit nach Rückkehr der Jedi-Ritter). Aber auch der Kopfgeldjäger kann sich der Niedlichkeit des Babys nicht erwehren und begibt sich mit dem Wesen auf die Flucht. Die Serie entwickelt sich zu einer Art Space-Western mit (für das Streaming-Zeitalter doch eher untypischen) in sich geschlossenen Abenteuern. In jeder Folge reitet der namen- und gesichtslose Cowboy in ein neues Dorf. Nur hat er halt ein süßes Alien-Baby dabei.

Das entspricht dem Charme der ursprünglichen Filme und ist doch lustiger und kleiner angelegt, als man es von Star Wars gewohnt ist. Allerdings hat Disney auch schon vieles versucht, um den Schatz, auf dem sie mit Star Wars sitzen, zu verwerten. Wie lautet das Motto der Mandalorianer-Kaste? This is the way.