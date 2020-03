Ich packe meinen Koffer ist ein Spiel, bei dem es darum geht, eine Liste imaginärer Reise-Utensilien zusammenzustellen. Jeder Mitspieler muss die Liste trotz ihres wachsenden Umfangs stets fehlerfrei wiedergeben. Ziel des Spiels ist es, Mitspieler in den mentalen Kollaps zu treiben. Damit ist zum Thema Reisen eigentlich schon das meiste gesagt.

Natürlich kann man die bevorstehenden Osterferien in diesem Frühling der Pandemie damit zubringen, sich im Schein des Diaprojektors alleine auf dem Sofa zu betrinken, vergangenen Urlauben nachzutrauern und Bilder von Orten zu betrachten, die man derzeit entweder nicht bereisen will oder darf.

Man kann die Gelegenheit aber auch nutzen, um mal über das nachzudenken, was man sich alles erspart, wenn man zu Hause bleibt. Über den Teil des Reisens, von dem auf diesen Seiten so gut wie nie die Rede ist, den niemand fotografiert oder auf Instagram postet, obwohl alle wissen, dass er unausweichlich dazugehört. Ich spreche von den Urlaubsrändern – den Teilen, die, wären sie Pizza, ungegessen liegen blieben.

Für manche geht es schon bei der Suche nach einem geeigneten Urlaubsziel los. Norden oder Süden, Berge oder Meer, Städtetrip oder Camping? Vielleicht sollte man allen Paaren, die von dieser Art Konflikten betroffen sind, einfach das rasche Ende ihrer Beziehung wünschen. Weil andernfalls die Schlussfolgerung naheliegt, dass 50 Prozent von ihnen 50 Prozent ihres Urlaubs an Orten verbringen, die sie hassen.

Mit der Hotelsuche geht der Stress weiter. Ich bin in meinem Leben viel unterwegs gewesen und kann sagen, dass ich es in den Unterkünften selten schöner fand als bei mir daheim. Was damit zu tun haben mag, dass ich mir Hotels, die schöner sind, nicht leisten kann. Hotels, die gleich schön sind, kosten ein Vielfaches meiner Wohnung. Über Hotels, die weniger schön sind, weil sie Wände mit Sparkassenkalenderseiten dekorieren und im Bad drei Sorten Spüli bereithalten, wo die Vorhänge nach Depression riechen und die Zimmerpreise mit Fernsehgeräten gerechtfertigt werden, die auf der Straße keiner geschenkt mitnehmen würde – über Zimmer dieser Hotels kann ich wenig sagen, weil ich mich zwar häufig in ihnen aufhalte, mir aber große Mühe gebe, es weder nüchtern noch übermäßig wach zu tun.

Als Nächstes müssen Sie sich um die Anreise kümmern. Einen Flug, einen Zug, eine Fähre buchen. Früher ging man zu diesem Zweck in ein Reisebüro und zahlte den Preis, der genannt wurde. Heute werden Sie das digitale Feld, auf dem die Preisschlacht der Plattformen stattfindet, stets mit dem Gefühl verlassen, zu viel bezahlt zu haben, übers Ohr gehauen worden zu sein. Und vermutlich entspricht das den Tatsachen. Keine Pointe.

Vor Ihrer Reise gilt es dann noch, die Wohnung gegen die bevorstehende Abwesenheit zu wappnen. Die Zeitung muss abbestellt werden. Jemand muss die Pflanzen und die Haustiere versorgen. Diese Gefälligkeit wird ein paar Wochen später dazu führen, dass Sie am letzten Urlaubstag in einem Souvenirladen hektisch Gegenstände erwerben, die ausschließlich für Menschen produziert werden, die während der Abwesenheit von Urlaubern Pflanzen und Haustiere versorgen. Niemand will sie haben. Sie nicht, der Versorger nicht und auch niemand auf eBay. Aber noch sind wir nicht so weit. Jetzt wird erst mal der Koffer gepackt.

Warme Sachen? Oder leichte? Oder beides? Nur Lässiges oder auch was Schickes? Vielleicht doch noch ein paar anständige Schuhe? Die gehen dann aber nur mit dem anderen Outfit, und dafür bräuchte es eine andere Jacke und irgendwie auch andere Unterwäsche. Apropos: Wie viele Unterhosen muss ich mitnehmen? Werde ich sie mit der Hand waschen müssen, und wenn ja: womit? Wird es meine Gesichtscreme auch im Ausland geben, falls sie nicht reicht oder unterwegs ausläuft? Reicht es, wenn ich meine elektrische Zahnbürste zu Hause auflade, oder sollte mein Partner das Ladegerät einpacken? (Ihr Partner wird davon ausgehen, dass Sie das Ladegerät eingepackt haben, weshalb Sie später stundenlang vor einer griechischen Apotheke herumlungern, die bis zum Nachmittag geschlossen hat, um batterielose Zahnbürsten zu kaufen.)