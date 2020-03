Viel ist es nicht mehr, worüber eine zerrissene intellektuelle Öffentlichkeit derzeit noch Einigkeit erzielt. Doch gewiss werden sich alle darauf verständigen können, dass die Erde eine Kugel ist und nach dem Fall der Mauer der Liberalismus gesiegt hat. "Die Gedanken sind frei ..."

Falsch, ganz falsch, sagt der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp. Nach der Wende habe nicht die Freiheit gesiegt, sondern die Unfreiheit – die Mundtotmacher brächten die Kunst auf Linie, und nun "ist die Meinungsäußerungsfreiheit und die Meinungsakzeptanz in einem Maß bedroht, das mich an 1989 erinnert". Aus seinen politischen Vorlieben macht Tellkamp keinen Hehl; inzwischen veröffentlicht er Artikel im geistigen Umfeld der völkischen Rechten, also in jenem Milieu, das den Höcke-Flügel der AfD argumentativ mit Munition versorgt und endlich auch offiziell als "erwiesen rechtsextrem" bezeichnet werden darf. In seinem Kampf für "Meinungsäußerungsfreiheit" hat Tellkamp prominente Unterstützer; der Maler Neo Rauch zum Beispiel rühmt ihn als Wiedergänger Stauffenbergs: "Wir haben 1989 die Bagage der Blockwarte, Gesinnungsschnüffler und der Politkommissare zum Teufel gejagt. Und jetzt sind die Blockwarte wieder da."

Doch wer eigentlich verbietet Tellkamp den Mund? Soll sein neuer Roman Lava nicht im Suhrkamp Verlag erscheinen, einer Brutstätte des Linksliberalismus? Provoziert er den Rausschmiss aus dem Verlag, um sich als Premium-Opfer linker Kunstzensur in Szene setzen zu können? Nein, man kann sich nicht vorstellen, dass ein so kluger Autor wie Tellkamp an den AfD-Bullshit glaubt, die Bundesrepublik sei eine DDR light und Angela Merkel ein weiblicher Erich Honecker. In Wirklichkeit herrscht an Kunst- und Meinungsfreiheit kein Mangel, bedenklich ist eher der Umstand, dass rechtsradikales Gedankentreibgut mehr öffentliche Aufmerksamkeit genießt, als es seinen Urhebern guttut. In völkischen Kaderschmieden geben sich liberale Journalisten die Klinke in die Hand und staunen über freilaufende reinrassige Hühner.

Was also, wenn es Tellkamp und anderen ehemaligen DDR-Künstlern gar nicht um die Kunstfreiheit geht? Wenn ihre Beschwerden ein zornpolitisches Schattenboxen sind, ein Wutablenkungstheater?

Vieles spricht dafür, dass sich ihre Systemverachtung ursprünglich an etwas ganz anderem entzündet hat: an der Verbitterung darüber, dass ostdeutsche Künstler nicht mehr den gesellschaftlichen Einfluss besitzen, von dem sie glauben, dass er ihren Werken zusteht. Seine Meinung, so Tellkamp vielsagend, sei lediglich geduldet, erwünscht aber sei sie nicht. Wer gegen die herrschende künstlerische Norm verstoße, zum Beispiel dem Zwang zur Ironie, der bekomme es mit einer Öffentlichkeit zu tun, die nur das ästhetisch Konforme dulde, nur das Sekundäre und das Seichte.

Die Klage, eine tonangebende Öffentlichkeit bade ästhetisch im Seichten und Sekundären, existiert auch in einer linken, politisch unanstößigen Version. Die Mittelmächte der mittleren Mittelschichten, so gibt Frank Castorf zu Protokoll, wollten die Kunst so wie ihr Leben: mittelbunt, mittelaufgeklärt und mitteltraurig, irgendwo zwischen Paartherapie und dem "seelenlosen Surren ihrer Töpferscheiben". Der grün-liberale Normalmensch, so der ehemalige Intendant der Berliner Volksbühne, träume von veganem Theater mit geschlechtsneutralen Toiletten. "Hauptsache, man darf nicht 'Neger' sagen." Wer anders denkt und anders fühlt, ist dann schnell der Idiot der Familie: In seiner furiosen Berliner Faust-Inszenierung zeigte der in der DDR sozialisierte (und immer wieder kujonierte) Castorf eine Stummfilmsequenz, in der ein Regisseur – er selbst? – in eine Zwangsjacke gesteckt und abtransportiert wird. Der Typ ist verrückt, weg mit ihm. Tellkamp hätte die Szene gefallen. Wehe, jemand weicht vom mittleren Weg ästhetischer Unverbindlichkeit ab: "Da setzt eine Vernichtungsenergie ein, die mit dem vergleichbar ist, was wir kennen."

In der DDR, so hat es der Lyriker Günter Kunert einmal gesagt, war der Künstler eine staatlich anerkannte Exklusivfigur, und solange er nicht am System zerbrach, genoss er die Aufmerksamkeit der ihn verfolgenden Macht. Offiziell war das Regime jedenfalls stolz darauf, dass Geist und Macht Hand in Hand in die Zukunft schreiten – so wie in der wegweisenden Torquato Tasso-Aufführung, bei der Friedo Solter 1975 am Deutschen Theater in Ost-Berlin Regie führte. In Goethes Drama sitzt ein feinsinniger Renaissance-Dichter in einem italienischen Lustschloss und langweilt sich in stiller Wut zu Tode. "Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide ..." Der Fürst hat ihn abblitzen lassen, er braucht des Dichters Wahrheiten nicht. Die Kunst ist bloß das Dekor der Macht.

Anders bei Friedo Solter. Im Arbeiter-und-Bauern-Staat, schrieb er, müsse Torquato Tasso nicht mehr leiden, denn Kunst und Politik begegneten sich auf Augenhöhe – der Sozialismus habe den Traum der Aufklärung erfüllt und Geist und Macht dialektisch versöhnt. In der DDR, so sah es auch der Schriftsteller Heiner Müller, sei das Theater "die Revolution auf dem Marsch". "Alles, was man schreibt, ist für die Gesellschaft sehr wichtig, oder die Gesellschaft glaubt, dass es sehr wichtig ist. Man hat es hier schwer, etwas zu publizieren, weil alles eine so große Wirkung hat."