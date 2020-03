Mit dem Online-Giganten Amazon zusammenarbeiten? Das sei, als würde man mit Haifischen schwimmen, sagt Nataliya Yarmolenko. Aber es bleibe ihr nichts anderes übrig. "Wir müssen!" Also hat sie gemeinsam mit ihren Kollegen aus der Geschäftsleitung von Weleda eine Familienaufstellung gemacht. In diesem alternativpsychologischen Kammerspiel verkörperten Manager die beiden Firmen – hier der umweltverschmutzende Versandhändler, dort die naturliebenden Anthroposophen – und ergründeten ihren Beziehungsstatus. Selbst ein Strategieprozess funktioniert beim Naturkosmetikkonzern Weleda nicht ohne Esoterik.

Jetzt können sich die Kundinnen ihre Ringelblumen-Cremes und Wildrosen-Deos also auch bequem und CO₂-intensiv nach Hause liefern lassen; mit dem chinesischen Online-Händler Alibaba schloss Weleda ebenfalls einen Deal. Zudem hat sich die anthroposophische Firma auf allen Kontinenten niedergelassen, verkauft ihre Kosmetika also nicht mehr nur in Europa in Warenhäusern und Drogerien, sondern verschifft sie auch nach Nord- und Südamerika, Asien und Nordafrika – ja, bis nach Australien.

Damit ist das vielleicht größte Dilemma des anthroposophischen Konzerns benannt: Natur pur und Globalisierung, das reibt sich. Auch Yarmolenko bereitet dieser Widerspruch Kopfzerbrechen, aber sie hat sich für die weltumspannende Wachstumsstrategie eine Rechtfertigung zurechtgelegt: "Ich bin damit im Reinen. Denn über unsere Cremes und Öle schaffen wir ein Bewusstsein für Natur und Ökologie."

Um zu Nataliya Yarmolenko zu gelangen, fährt man nach Schwäbisch Gmünd, einer Kleinstadt östlich von Stuttgart, geht durch die Drehtür des verwinkelten Weleda-Bürohauses, vorbei an einem Indoor-Froschteich und tritt in ein Büro mit pastellfarbenen Bildern an den Wänden, gemalt von Rudolf Steiner. "Bei Steiner habe ich gelernt, dass es nicht nur die Naturwissenschaften gibt, die ich an der Uni studiert habe, sondern auch eine andere Wissenschaft, welche unsere Wirklichkeit erweitert." Nataliya Yarmolenko ist eine enthusiastische Anhängerin des 1925 verstorbenen österreichischen Anthroposophen. Als junge Frau hatte sie in Odessa allein deshalb Deutsch gelernt, weil sie seine Schriften im Original lesen wollte.

Heute ist sie 54 Jahre alt und strahlt eine sanfte Autorität aus – man merkt ihr die ehemalige Kinderärztin an. Seit Januar zählt die Ukrainerin zur Geschäftsleitung des mittelständischen Unternehmens mit 2500 Angestellten und Hauptsitz in Arlesheim bei Basel. Als Chief Commercial Officer ist Yarmolenko verantwortlich für den Verkauf in 50 Ländern. Bei Weleda gibt es keinen CEO, sondern eine sogenannte kollegiale Führung. "Chefs sind Vergangenheit", sagt Yarmolenko. Heute sei Selbstführung gefragt: "Jeder muss seinen inneren Kompass finden." Sie spricht unglaublich schnell, mit einem östlichen Akzent.

Nie zuvor leisteten sich so viele Menschen Naturkosmetik wie heute. In der DACH-Region – also in Deutschland, Österreich und der Schweiz – werden doppelt so viele natürliche Schönheitsmittel verkauft wie noch vor zehn Jahren. Auch die Klimajugend benutzt lieber Calendula als Nivea: Während der konventionelle Kosmetikmarkt stagniert, wächst Weleda, im vergangenen Jahr um 4,1 Prozent. Die Firma ist der weltweit größte Hersteller von zertifizierter Naturkosmetik, 2018 machte sie 24 Millionen Franken Gewinn, bei einem Jahresumsatz von 476 Millionen Franken.

Die Zahlen von Weleda waren längst nicht immer so gut wie heute. Ende 2011 stand das Unternehmen vor dem Ruin, der Jahresverlust betrug zehn Millionen Franken. "Wir wollten sprunghaft wachsen, doch das ging schief", erklärt die Chefin, die keine sein will. Also hat Weleda fast die komplette Führung ausgewechselt und hundert Stellen gestrichen. Seither schreibt die Firma nur noch schwarze Zahlen. Es sei ihre Pflicht, zu wachsen, sagt Yarmolenko. Man dürfe das Feld jetzt nicht den "Greenwashern" überlassen, die mit scheinheiligen Produkten auf den rentablen Nachhaltigkeitszug aufspringen wollten. Schließlich gehöre man zu den Pionieren.