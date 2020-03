Unter äußerem Druck funktioniert die AfD normalerweise fehlerfrei und reibungslos: Die Reihen der Mitglieder schließen sich, der Vorstand findet eine gemeinsame Sprachregelung, die Chefs reden mit der Presse, und alle warten darauf, dass sich der Ärger legt. Und das tut er für gewöhnlich auch. Beim "Denkmal der Schande" war das so, beim "Vogelschiss" auch. "Hat er so nicht gemeint", heißt es dann. Oder: "Würde er jetzt nicht mehr so sagen."

Die Parteiführung hat Routine im Beschwichtigen, im Herunterspielen und im Kleinreden. Doch das gelingt ihr jetzt nicht mehr. Sie streitet sich in aller Öffentlichkeit über den Umgang mit der rechtsextremen Strömung in der Partei, dem "Flügel". Der soll sich nun zwar auflösen, dessen Chefs, Björn Höcke und der Brandenburger Landesvorsitzende Andreas Kalbitz, sowie ihr Umfeld sind damit aber keineswegs aus der Partei verschwunden.

Über Monate hatte die Parteispitze in mühevoller Kleinarbeit versucht, das Bild der AfD in der Öffentlichkeit zu retuschieren. Raus aus der Isolation und rein ins Zentrum der Macht, regierungsfähig werden, so wie es der damalige AfD-Chef Alexander Gauland bereits vergangenes Jahr auf dem Parteitag gefordert hatte. Die AfD-Bundestagsfraktion lud die Hauptstadtpresse zum Neujahrsempfang mit Häppchen und Jazz-Band in den Reichstag. Sie schmückte sich mit dem Besuch des ehemaligen österreichischen FPÖ-Innenministers Herbert Kickl. Die Fraktionsvorsitzenden Gauland und Alice Weidel änderten gar ihren Duktus, sprachen nun häufiger vom bürgerlich-konservativen Lager, zu dem selbstverständlich auch die AfD gehöre. Und sogar unter den etablierten Parteien im Bundestag gab es zuletzt einige, die der AfD in den Ausschüssen eine halbwegs konstruktive Mitarbeit bescheinigten.

Doch all die Bemühungen der Parteiführung um ein sauberes, professionelles Image waren umsonst. Denn Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, verkündete Mitte März, dass seine Behörde den Flügel nun offiziell als rechtsextrem einstufe. Höcke und Kalbitz nannte er "Rechtsextremisten". Es sei "eine Tatsache", dass die beiden in der Partei stetig an Einfluss gewonnen hätten.

Am vergangenen Freitag stritt der Bundesvorstand sechs Stunden lang über das Schicksal der Flügelleute. Bundessprecher Jörg Meuthen hatte einen Antrag eingebracht, dem zufolge der Vorstand die Auflösung der Strömung bis Ende März verlangen sollte. "Auf der einen Seite vertritt der Flügel scharfe nationalistische Positionen, auf der anderen Seite erhebt er Forderungen, die dem Sozialismus nahestehen. So etwas hat in der AfD keinen Platz und entspricht nicht unserer Programmatik", sagte Meuthen der ZEIT.

Aber nicht alle im Bundesvorstand wollten seinem Vorhaben sogleich zustimmen. Neben Kalbitz, selbst Mitglied des höchsten AfD-Gremiums, versuchten auch einige seiner Kollegen, weichere Formulierungen in den Antrag einfließen zu lassen, um Höcke und seinen Leuten mehr Spielraum zu geben. Auch Gauland habe zu den Beschwichtigern gehört, erzählen Teilnehmer der Sitzung. Denn längst nicht jeder im Bundesvorstand sieht im Flügel eine Bedrohung. Manchem gilt er als wichtiges Potenzial für Abstimmungen. Andere halten die inhaltlichen Positionen für eine willkommene Ergänzung des politischen Profils der AfD. Am Ende bot das Meuthen-Lager einen Monat Fristverlängerung an und setzte sich schließlich durch. Elf der dreizehn Teilnehmer stimmten für den Antrag. Es gab eine Enthaltung. Und eine Gegenstimme von Kalbitz.

Am Tag nach der Bundesvorstandssitzung antwortete Höcke in Form eines Interviews auf der Website des rechtsextremen Publizisten Götz Kubitschek. Höcke führte aus, ohne seinen Flügel wäre die AfD keine echte Alternative mehr, sondern "vielleicht gerade noch eine Art eigenständige Werte-Union, also ein Mehrheitsbeschaffer von Merkels Gnaden". Er formulierte wie gewohnt nebulös und erklärte, er und seine Leute arbeiteten längst an einer "Historisierung" des Flügels. Gleichwohl gab er sich den Anschein, als füge er sich der Forderung des Bundesvorstands.