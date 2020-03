Noch nie war die Wissenschaft so wichtig wie in Zeiten der Corona-Krise: ihre Forschungsergebnisse, ihre Erkenntnisse, ihre Kritik. Doch in vielen Ländern der Welt ist die Basis der Wissenschaft gefährdet: ihre Freiheit.

Wie es genau um die akademische Freiheit weltweit steht, das wollen Forscher auf einem Online-Kongress am Freitagnachmittag vorstellen. Für ihren "Academic Freedom Index" haben Experten der Universitäten in Göteborg und Erlangen, einer Denkfabrik in Berlin und einer Nichtregierungsorganisation in New York insgesamt 110.000 Datenpunkte von 1.800 Wissenschaftlern zusammengetragen; ihre Ergebnisse liegen der ZEIT vorab vor.

Für viele Regionen sind die Resultate bedrückend: In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Lage der Forscher und der Hochschulen in zehn Staaten deutlich verschlechtert, darunter große Nationen wie Indien, Brasilien oder die Türkei. China befindet sich ohnehin in der Gruppe der unfreiesten Nationen, welche die Studie untersucht hat.

In manchen Ländern macht der Index jedoch Mut: Die Wissenschaft in Deutschland ist so frei wie nur an wenigen anderen Orten auf der Welt; zudem gibt es fünf Staaten, in denen die akademische Freiheit zuletzt wuchs.

Die Experten wecken darüber hinaus einen berechtigten Zweifel daran, wie aussagekräftig viele der einflussreichen globalen Hochschulranglisten sind. Sie basieren auf vielen Faktoren, von Forschung und Lehre bis zur Internationalität – die akademische Freiheit fehlt. Wer in diesen Rankings gut abschneidet, gewinnt symbolisches Kapital. Die Forscher schlagen deshalb vor, auch die Freiheit der Wissenschaft einzubeziehen. Bislang liegen zum Beispiel die Unis Tokio und Peking in einer populären Rangliste gleichauf. Rechnete man ein, dass die akademische Freiheit in Japan höher ist, läge Tokio vorn. Ein solcher Schritt wäre ein Anreiz, mehr Freiheiten zuzulassen. Es wäre auch ein weltweites Signal: Wissenschaft braucht Freiheit, gerade jetzt.