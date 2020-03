Peter Kubik und Renate Schober sind ein eingespieltes Team. Er, mobiler Pfleger, 30 Jahre alt, gegelter Undercut, weißes Polohemd mit Rotkreuz-Logo. Sie, 95 Jahre alt, geistig noch fit, körperlich nicht mehr so. Zweimal pro Woche besucht er sie in ihrem Haus in Trumau im Wiener Speckgürtel, er hilft ihr beim Ausziehen und in die Duschkabine hinein, schrubbt ihr den Rücken, hilft ihr wieder aus der Dusche heraus. "Was gibt’s Neues in Trumau?", fragt er, während er Hautcreme zwischen seinen Händen verreibt. "Eigentlich gar nix", antwortet Frau Schober, sie steht vor dem Waschtisch und hält sich daran fest. "Meine Tochter ist schon hysterisch wegen dem Virus: Mama, dass’d ja niemandem ein Bussl gibst, du gehörst zur Risikogruppe." Peter Kubik cremt Frau Schobers Rücken ein. Ganz unrecht habe die Tochter nicht, wendet er ein. "Bei der Influenza sind viel mehr Leute gestorben", sagt Frau Schober. Ein Blick zur Reporterin, sie frotzelt: "So, jetzt den BH. Beim Ausziehen tut er sich leichter, glaub ich."

