Lieber Herr Y,

wir hatten uns seit einer Weile nicht gesehen. Bei unserem Gespräch neulich erwähnten Sie dann beiläufig, dass Sie Mitglied der AfD geworden sind und in der Partei auf lokaler Ebene auch Funktionen übernommen haben. Was mich ziemlich überrascht hat. Sie erklärten mir, Ihr Entschluss sei infolge der Euro- und Griechenlandkrise gefallen. Das halte ich für ein vertretbares Engagement. Über die Euro-Politik lässt sich schließlich streiten.

Überhaupt nicht verstanden habe ich allerdings, warum Sie immer noch Mitglied einer Partei sind, die Euro-Kritiker wie Bernd Lucke und Co. doch längst vertrieben hat und die nun mit Björn Höcke und Co. rechtsextreme Kräfte duldet, die – auch nach dem Verdikt gegen den "Flügel" – die Demokratie desavouieren wollen.

In erschütternder Klarheit war das erst vor wenigen Tagen im Sächsischen Landtag zu sehen. Mitten in der Corona-Krise erzwang die AfD-Fraktion, dass das komplette Parlament zusammentrat, um über den Katastrophenfall zu debattieren – wider jede Vernunft und gegen den Rat von Medizinern. Mehr als 100 Abgeordnete wurden einem völlig unnötigen Ansteckungsrisiko ausgesetzt, nur um als Kulisse für eine Showveranstaltung der AfD zu dienen. Dabei zeigte sich, dass Ihrer Partei nicht daran gelegen ist, die Arbeitsfähigkeit des Landtags zu erhalten. Im Gegenteil, es erschien wie ein Akt der mutwilligen Zerstörung. Ihre Parteifreunde wissen, dass es auf sie nicht ankommt, und am Ende sind sie froh, doch unter "Muttis" Schutzschirm kriechen zu können.

Claus Leggewie 69, ist Politik- wissenschaftler und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit konservativen und rechtsradikalen Strömungen weltweit. 2019 erschien von ihm Jetzt! Opposition, Protest, Widerstand (KiWi).

Am Abend der jüngsten Bundestagswahl öffnete Alexander Gauland, den Sie als Konservativen schätzen, mit seiner Ankündigung "Wir werden sie jagen!" eine Büchse der Pandora. Er zielte auf die Bundeskanzlerin, ergänzte seinen Aufruf aber mit "wen auch immer". Er meint also die etablierten Akteure der Berliner Republik in Gänze. In Erfurt haben Ihre Parteifreunde gezeigt, was sie mit Jagen meinen: Mithilfe ihrer Sperrminorität haben sie Regeln und Konventionen missachtet und den eigenen Ministerpräsidentenkandidaten nicht gewählt, um den Parlamentarismus lächerlich zu machen.

Das Manöver müsste dem letzten Gutgläubigen demonstriert haben, dass die AfD die Demokratie ausnutzen und durch eine plebiszitäre Volksdemokratie neuen Typs ersetzen will, die das "Establishment" verachtet.

Sie sagen, Sie hegten Sympathie für Volksentscheide im Brexit-Stil und starke Führungsfiguren wie Viktor Orbán. Aber was genau ist konservativ daran, eine Institution wie das britische Parlament zu kujonieren und den Wert von Menschen nach Hautfarben zu definieren, wie Orbán es in der Flüchtlingspolitik tut?

Gauland & Co. ist ein Unternehmen, das leichtfertig in die Angst und den Zorn der Mittel- und Unterschicht investiert und in der ohnehin verunsicherten Gesamtlage noch mehr Unsicherheit verbreitet. Spekulieren auf Baisse, auf fallende Kurse: Das ist weit schlimmer, als es ungenaue Angaben griechischer Regierungsbehörden beim Euro-Beitritt einst waren.

CDU und CSU, die Ihnen qua Milieu und Weltanschauung am nächsten standen, waren Ihnen nicht mehr konservativ genug ist. Der Konservatismus eines Don Fabrizio aus dem italienischen Roman Der Leopard ("Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist") ist Ihnen zu lahm. Sie wollen eine konservative "Revolution", nicht den behäbigen "Gärtnerkonservatismus" der Adenauer-Zeit. Viele wählen aus dem scheinbar schlichten Motiv AfD, "damit sich etwas ändert". Das war auch in Österreich so. Der Schaden, den die FPÖ dort angerichtet hat, ist nicht zu übersehen. Wer sich konservativ nennt und eine Revolution fordert, endet unweigerlich als Steigbügelhalter des Mobs.

Ich kenne das konservative Milieu aus meinem Elternhaus und weiß es nach wie vor zu schätzen. Keineswegs werfe ich rechts und rechtsextrem, konservativ und faschistisch in einen Topf oder mit finsteren Verdächtigungen um mich. Das tun vielmehr Sie und Ihre Parteifreunde, die sich häufig in einer Weise ausdrücken, die die nach 1945 allmählich gezogenen Grenzen des politischen Anstands überschreitet. Andersdenkende werden von AfD-Politikern als "Volksfeinde" denunziert.