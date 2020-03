Es ist die wohl verschwiegenste Runde im Berliner Politikbetrieb: die Morgenlage im Kanzleramt, Raum LE.7.101. Hier trifft sich der engste Kreis um Angela Merkel, um den Tag zu sortieren. Diskretion ist für alle Teilnehmer die Bedingung dafür, hier, im Zentrum der Macht, überhaupt dabei sein zu dürfen.

Normalerweise gibt es eine feste Sitzordnung in dieser Runde: Rechts von Merkel sitzt ihre wichtigste Vertraute, ihre Büroleiterin Beate Baumann, links von ihr der Chef des Kanzleramts, Helge Braun. Aber jetzt ist nichts mehr normal, die Kanzlerin befindet sich zu Hause in Quarantäne. Findet die wichtigste Zusammenkunft in Merkels Machtsystem also per Schalte statt? Merkels Umfeld schweigt zu allen Fragen zur Morgenlage wie immer beharrlich. Nur so viel: Auch unter erschwerten Bedingungen würde man schon "zueinanderfinden".

Das Land ist auch in der Corona-Epidemie nicht ohne Regierung. Aber die Regierung ist ohne Land, irgendwie. Alles sortiert sich in diesen Tagen neu, die Öffentlichkeit, die Regierung. Schon in den Krisen der vergangenen Jahre hieß es immer, man müsse "auf Sicht fahren". Aber jetzt erfährt die Republik, was das wirklich heißt. Noch nie war die Sicht so begrenzt. Eigentlich, so steht es jedenfalls im Grundgesetz, sollten die Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Jetzt aber findet die Willensbildung vor allem auf der Spitzenebene statt, das Volk sitzt weitgehend zu Hause, viele Abgeordnete und Regierungsmitglieder auch. Wie lange kann man Politik ohne direkten Kontakt zum Volk machen? Was macht das mit dem Volk? Und was mit der Regierung? Und was heißt Regieren eigentlich in dieser Zeit?

Während das Land weitgehend heruntergefahren ist, agiert die Politik im Hypermodus.

Das Kabinett tagte vergangene Woche nicht wie sonst am Mittwoch, sondern bereits am Montag, um eine Rekordanzahl von Gesetzen durchzuwinken. Schon deshalb, berichteten Teilnehmer, sei es eine historische Sitzung gewesen. Außergewöhnlich war sie aber auch deshalb, weil das Kabinett von Merkel per Telefon geleitet wurde. Bereits in der Woche zuvor war die Ministerrunde aus ihrem angestammten Sitzungsraum in den Internationalen Konferenzsaal umgezogen, weil dort der Mindestabstand von drei leeren Plätzen zwischen den Ministern eingehalten werden kann.

Nachdem Merkel am Wochenende erfahren hatte, dass der Arzt, der sie prophylaktisch gegen Pneumokokken geimpft hatte, positiv auf Corona getestet worden war, schaltete sich die Kanzlerin mit einem freundlichen "Guten Morgen!" zu der Runde ein. Dann wurde straff getagt. Mehr denn je ist das Kabinett in diesen Tagen vor allem das Notariat der Regierung. Hier wird abgehakt, was in den Ministerien und Abteilungen längst besprochen wurde, und das möglichst schnell. Diskutiert, besprochen, reagiert wird momentan im sogenannten "Corona-Kabinett", in dem sich zweimal pro Woche alle seuchenrelevanten Regierungsmitglieder abstimmen und beraten: Kanzlerin, Finanzminister, Innenminister, Gesundheitsminister. Daneben finden unzählige Telefonkonferenzen statt. Erste Erkenntnis einer Teilnehmerin: Regieren geht jetzt schneller, die Sitzungen dauern aber länger.

Auch der Bundestag ist auf zügiges Durchwinken statt Debatte eingestellt: Kurzarbeitergeld, Hilfskredite, Zuschüsse für Kleinunternehmer, ein Fonds, mit dem die Regierung im Notfall Unternehmen verstaatlichen kann, Steuererleichterungen – 293 Seiten umfasst das Paket, das in dieser Woche durch das Parlament gebracht wurde.

Während die einen nun dauerhaft im höchsten Gang arbeiten, rotieren andere energisch im Leerlauf – und wirken wie abgekoppelt von der Realität: Vor allem in jenen Ministerien, die aktuell nicht mit der Virusbekämpfung befasst sind, arbeiten die Referate und Abteilungen brav den Koalitionsvertrag ab, verschicken Gesetzesvorlagen oder interne Schreiben zur Abstimmung zwischen den Ressorts. Sie sind wie die Doozers – die winzigen Bauarbeiter aus der Achtzigerjahre-Serie Fraggles, deren einzige Lebensaufgabe es war, immer weiterzubauen, ganz egal, was um sie herum geschah.

Eigentlich, erzählt ein Staatssekretär, müsste man zur Entlastung aller jetzt ganz schnell entscheiden, welche Projekte des Koalitionsvertrags – trotz Corona – bis zum Ende dieser Regierungszeit überhaupt noch kommen sollen und welche – wegen Corona – auf keinen Fall mehr kommen werden. Dann könnten sich alle Ministerien aufs Wesentliche konzentrieren. Normalerweise wäre diese Frühkoordinierung eine Aufgabe des Kanzleramts. Aber auch dafür fehlt jetzt die Zeit.

Die Kanzlerin, die gefühlt schon fast weg war, ist wieder ins Zentrum der Politik gerückt. Jeden Sonntag versammelten sich in den vergangenen Wochen Familien vor den Bildschirmen, um zu hören, was Merkel an neuen Maßnahmen mitzuteilen hatte. Und die Kanzlerin, die für gewöhnlich eher durch ihre Reden holpert, fand Worte, die man durchaus persönlich nennen könnte. "Bitte ziehen Sie alle mit", sagte sie und bat: "Zeigen Sie Vernunft und Herz."