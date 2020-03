Es sollte die Kulturpremiere des Jahres werden: Harry Potter und das verwunschene Kind. 42 Millionen Euro hatte Maik Klokow mit seiner Firma in die Produktion investiert, sie haben die Großmarkthalle umgebaut, Millionen in Werbung und Marketing gesteckt. Doch dann kam Corona.

Nun sitzt Maik Klokow zu Hause und sagt, er versuche, seinen Optimismus zu behalten. Die Premiere am 15. März ist ausgefallen, alle weiteren Termine wurden abgesagt. Das Theater am Großmarkt ist geschlossen, die Künstler, die Bühnentechniker, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kantine, sie werden alle nicht mehr gebraucht. Für 180 feste Mitarbeiter in Hamburg hat Klokow Kurzarbeit angemeldet. 130 Aushilfen, die in der Garderobe und im Catering arbeiten, kündigte er. Lediglich einige Kollegen in der Verwaltung arbeiten noch in Teilzeit aus dem Homeoffice.

"Wir sind ein großes Unternehmen", sagt Klokow. Er betreibt mit der Firma Mehr! Entertainment unter anderem den Musical Dome in Köln und den Admiralspalast in Berlin, der Mutterkonzern The Ambassador Theatre Group bespielt 50 Theater in aller Welt. "Uns geht es eigentlich sehr gut, wir haben ein finanzielles Polster. Aber alle unsere Theater sind zu. Das ist für uns ein existenzielles Problem."

Seit das öffentliche Leben in Hamburg immer weiter zurückgefahren wird, sind auch die wirtschaftlichen Auswirkungen überall zu spüren. Sie treffen Arbeitnehmer, kleine Selbstständige, aber auch große internationale Unternehmen wie das von Maik Klokow. Und sie machen vielen Menschen ähnlich große Angst wie das Virus selbst.

Die Liste der Betroffenen ist lang: Die meisten Geschäfte, Restaurants und Bars sind geschlossen, Schauspieler und Musiker können nicht mehr auftreten, Fitnesstrainer und Therapeuten ihre Kunden nicht mehr bedienen, es gibt keine Touristen mehr, Kreuzfahrtschiffe legen nicht mehr ab, Messen wurden abgesagt, genauso sämtliche Kulturevents, Hotels sind fast leer, Taxis werden nicht mehr gebraucht, am Hamburger Flughafen arbeitet nur noch eine Notbesetzung. Und das ist erst der Anfang. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Welt vor der größten Wirtschaftskrise seit vielen Jahrzehnten steht.

Worauf sollte Hamburg sich einstellen? Henning Vöpel ist VWL-Professor und Chef des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Seine Prognose: "Wenn wir im Mai oder Juni zu weitgehender Normalität zurückkehren, wird die Wirtschaft im ersten Halbjahr um etwa zehn Prozent schrumpfen." Für das Gesamtjahr würde die Wirtschaftsleistung dann um mindestens 2,5 Prozent zurückgehen. Das sei verkraftbar. Es ist aber leider auch der günstigste Fall. Was, wenn es länger dauert? "Das wäre nicht mehr seriös zu berechnen."

Und: Seine Zahlen beziehen sich auf die Wirtschaft in ganz Deutschland. "Vermutlich wird diese Krise Hamburg schlimmer treffen als den Rest von Deutschland", sagt Vöpel. Denn hier arbeiten mehr Menschen in den Branchen, die besonders stark und besonders schnell von Corona betroffen sind. Das sind vor allem die Wirtschaftszweige, die kurzfristige Dienstleistungen erbringen und die oft in körperlicher Nähe zu anderen Menschen stattfinden. Also Einzelhändler, die Eventbranche, Kultureinrichtungen, der Tourismus, Hotellerie und Gastronomie. Dazu Freiberufler, denen schon jetzt die Aufträge wegbleiben.

Erst trifft es die Restaurants, dann die Lieferanten, dann deren Lieferanten

Raoul Scheimeister kennt viele Gastronomen, große und kleine, Starköche und Betreiber von Eckcafés. Mit seiner Firma Tranquillo beliefert er mehr als 250 Hamburger Lokale mit italienischen Lebensmitteln, regionalem Gemüse, Wein und selbst geröstetem Kaffee. Von seinem Geschäft sei momentan nicht viel übrig, sagt Scheimeister. "Die Umsätze sind auf etwa fünf Prozent unseres normalen Betriebs eingebrochen. Es ist gespenstisch, wenn das Telefon einfach gar nicht mehr klingelt." Seine 20 Mitarbeiter hat er in Kurzarbeit geschickt. Doch die Lager sind noch voll mit verderblichen Waren, die gerade keiner haben will.