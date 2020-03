Auf einmal haben die Ökonomen in den Panikmodus umgeschaltet. Vor wenigen Wochen sprachen sie noch sehr vorsichtig über die Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft. Der Internationale Währungsfonds etwa rechnete damals mit einem Rückgang des Wachstums der Weltwirtschaft um gerade einmal 0,1 Prozentpunkte. Jetzt ist alles anders – und wird im Wochentakt dramatischer. Mittlerweile erwarten Forscher den heftigsten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, fürchtet die "Mutter aller Rezessionen". Der Präsident des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, sagt: "Die Kosten werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist."

Das klingt bedrohlich, aber ist es auch richtig? Historiker und Ökonomen versuchen, sich der Sache zu nähern. Es lohnt sich, ihnen zuzuhören.

1. Lehren aus der Geschichte: Die Spanische Grippe

Im Jahr 1918, der Erste Weltkrieg war noch nicht beendet, suchte eine Seuche die Welt heim, gegen die keine Behandlung existierte und die oft mit einer Lungenentzündung endete. In drei Wellen tötete sie in den Jahren 1918 bis 1920 rund 39 Millionen Menschen, zwei Prozent der damaligen Weltbevölkerung. Darunter den Maler Egon Schiele, der gerade erst 28 Jahre alt war, den Soziologen Max Weber und den Großvater von Donald Trump. Genannt wurde sie die Spanische Grippe, obwohl sie nicht aus Spanien stammte und dort auch nicht die meisten Todesopfer forderte, sondern weil dort erstmals größer über sie berichtet wurde.

Lange wurde diese Pandemie zwar von Historikern und Epidemiologen untersucht, aber von Ökonomen weitgehend ignoriert. Das lag auch daran, dass die Grippe selbst damals zwar ein Thema in der Öffentlichkeit war, aber doch nicht annähernd so dominant wie etwa die Corona-Krise heute. Zudem war es schwierig, die Wirkung der Grippe auf die Wirtschaft von den Folgen des Ersten Weltkriegs zu trennen.

Doch eine Studie des Harvard-Ökonomen Robert Barro mit José Ursúa und Joanna Weng versucht nun, genau das nachzuholen. Die Autoren berechnen für 43 Länder die Auswirkungen der damaligen Grippe-Toten auf die Wirtschaft. Barro und seine Co-Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Wirtschaftskraft weltweit wegen der Spanischen Grippe um durchschnittlich sechs Prozent schrumpfte. Der Konsum sank um acht Prozent.

Zum Vergleich: Wegen der Finanzkrise schrumpfte die deutsche Wirtschaft im Jahr 2009 um 5,7 Prozent. Das war der bislang stärkste Einbruch der Nachkriegsgeschichte.

Auch während der Spanischen Grippe trugen manche Mundschutz. © Vintage Space/​Alamy/​mauritius images

Die Pandemie traf auch das Vermögen. Sowohl Aktien als auch Anleihen hatten deutlich negative Renditen. Und die vielleicht für die Gegenwart überraschendste Erkenntnis der Studie: Die Inflation stieg kurzzeitig deutlich an; je härter ein Land durch die Grippe getroffen war, desto stärker stieg sie. Allerdings war der Effekt nicht von Dauer.

Tendenziell galt: Je mehr Tote es in einem Land relativ zur Bevölkerung gab, desto stärker war der Wirtschaftseinbruch. Besonders viele Menschen starben damals in Indien, Indonesien und Südafrika. Innerhalb Europas gehörten Italien, Portugal und Spanien zu den Ländern mit den höchsten Todesraten. Für die Vereinigten Staaten, die von der Grippe zwar getroffen waren, aber weniger stark als andere Länder, berechnen die Autoren einen Effekt von nur minus 1,5 Prozent aufs Bruttoinlandsprodukt. Zwischen 1918 und 1921 erlebte Amerika zwar einen der tiefsten Wirtschaftseinbrüche seiner Geschichte (insgesamt minus zwölf Prozent), die Autoren kommen aber zu dem Schluss: "Obwohl sie wahrscheinlich eine Rolle spielte, war die Spanische Grippe wohl nicht der wichtigste Grund für diese Schrumpfung."