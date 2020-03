Auf den ersten Blick sieht es aus, als würde hier in Brooklyn eine riesige Party vorbereitet. Rund um das Maimonides-Krankenhaus bauen Arbeiter Zelte auf, die in normalen Zeiten für Hochzeiten oder Sommerfeste angemietet werden. Nur die Gestalten in den Schutzanzügen, die dort ein und aus gehen, wollen nicht zur Idee einer Party passen. Das Maimonides Medical Center bereitet sich wie alle New Yorker Krankenhäuser auf die große Welle von Covid-19-Patienten vor. In den Zelten plant die Klinik, Schwerkranke zu behandeln.

Am Dienstag zählte der Bundesstaat New York offiziell 25.665 Erkrankte, mehr als die Hälfte aller Fälle in den USA. Alle drei Tage verdoppelt sich die Zahl der Infektionen. Der Gouverneur Andrew Cuomo schätzt, dass sein Staat 140.000 Krankenhausbetten brauchen wird, derzeit gibt es 53.000. "Wir wissen alle, dass das erst der Anfang ist, das wird hier wie in Italien", sagt ein Sicherheitsmann vor der Notaufnahme.

Maimonides wird es hart treffen. Das Krankenhaus mit knapp über 700 Betten liegt in einer Gegend weit weg von der glitzernden Skyline New Yorks. Hier leben überwiegend Einwanderer, das Hospital beschäftigt Übersetzer für fast 70 Sprachen. Viele Bewohner haben keine Krankenversicherung. Und das in New York City, wo schon jetzt vier Prozent aller Fälle weltweit registriert sind. "Wir sind das Epizentrum", gestand Bürgermeister Bill de Blasio am Wochenanfang.

All das wäre wohl zu verhindern gewesen, wären mehr Menschen getestet und isoliert worden. Doch es gab nicht genug Tests. Es gibt sie bis heute nicht. "Wir haben Anweisung, keine Mitarbeiter zu testen", sagt eine leitende Ärztin eines Gesundheitszentrums im an Brooklyn grenzenden Stadtteil Queens, die namentlich nicht genannt werden will. Ärzte oder Pfleger mit verdächtigen Symptomen sollen eine Woche lang zu Hause bleiben. Sobald sie 72 Stunden danach symptomfrei seien, sollten sie bitte wieder zum Dienst erscheinen, weil medizinisches Personal knapp sei. Wie eigentlich alles, was die Stadt jetzt laut der Ärztin braucht. Darunter mehrere Zehntausend Beatmungsgeräte. In manchen Krankenhäusern würden Schutzmasken, die eigentlich für den einmaligen Gebrauch gedacht seien, nun mehrfach benutzt, berichtet sie. Auch die Isolierstationen würden bald schon überfüllt sein.

Die Stadt sucht nach Räumlichkeiten. "Vielleicht kann der Bürgermeister einige der Milliardärswohnungen in Manhattan beschlagnahmen, die stehen ja sowieso leer", sagt die Ärztin. Zumindest Galgenhumor gibt es im Überfluss.

Ganz unten in der Versorgungshierarchie sind jene Amerikaner ohne Versicherung

Die Supermacht und das Virus – diese Kollision droht zu einem Desaster zu werden. Nicht nur in New York, sondern im ganzen Land. Die Angst vor der Katastrophe wächst, in doppelter Hinsicht: Das Gesundheitssystem droht an der Herausforderung zu scheitern, die hohe Zahl der Erkrankten zu versorgen, und die Wirtschaft könnte wegen der Schließungen und Kontaktsperren kollabieren. Immer mehr Amerikaner fragen schon, was in Deutschland kaum diskutiert wird: Was ist uns wichtiger, die Gesundheit oder die Wirtschaft?

Die Corona-Krise multipliziert die Schwächen eines Gesundheitssystems, das in eine Drei-Klassen-Medizin zerfallen ist. Die Wohlhabenden können sich eine teure Krankenversicherung und Zugang zu den besten Ärzten leisten. Die rund 153 Millionen Amerikaner, die über ihre Firmen versichert sind, plagen sich mit stetig steigender Eigenbeteiligung herum. Ganz unten in der Versorgungshierarchie sind die fast 30 Millionen Amerikaner im arbeitsfähigen Alter, die keine Krankenversicherung haben und die erst dann in der Notaufnahme auftauchen, wenn sie kurz vor dem Zusammenbruch stehen. In der Corona-Pandemie heißt das: Infizierte ohne Versicherung schleppen sich im Zweifelsfall noch wochenlang zu ihren prekären Jobs, stecken andere an, bevor sie diagnostiziert und behandelt werden.

Amerika hat brillante Spezialisten für Krebsbehandlung und Herztransplantationen, aber pro Kopf weniger Ärzte und Krankenhausbetten als die meisten anderen Industrieländer. Hausärzte sind rar, weil schlecht bezahlt, die medizinische Grundversorgung und damit der erste Schutz gegen eine Epidemie ist entsprechend löchrig.

Und noch etwas hilft dem Virus bei seiner Ausbreitung in den USA: die politische Führung im Weißen Haus. Das Virus werde verschwinden, sagte Präsident Donald Trump Ende Februar, die Warnungen von Fachleuten denunzierte er als Verschwörung seiner politischen Gegner. Man habe "alles unter Kontrolle", erklärte er noch Mitte März, als nichts mehr unter Kontrolle war. Am 19. März schwenkte er um und behauptete vor der Presse im Weißen Haus: "Niemand ahnte, dass es eine Pandemie oder Epidemie von solchen Ausmaßen geben würde."

Ein republikanischer Vizegouverneur sagt, es gebe Schlimmeres, als zu sterben

Falsch. Viele wussten, was eine Epidemie anrichten kann. Auch Trumps eigene Administration. Von Januar bis August 2019 hatten US-Behörden zusammen mit dem Roten Kreuz und anderen Organisationen einen solchen Ausbruch simuliert. Das Szenario liest sich heute wie eine unheilvolle Prophezeiung: Ein Virus, das die Atemwege befällt, wird aus China eingeschleppt, verbreitet sich zuerst in Chicago und infiziert schließlich 100 Millionen Amerikaner, von denen über eine halbe Million sterben. "Crimson Contagion" (Purpur-Seuche) hieß das Planspiel.